Obserwował seniorki, a później je okradał i brutalnie spychał ze schodów Data publikacji 27.11.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu oraz Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji zatrzymali 32-letniego obywatela Gruzji. Mężczyzna jest podejrzany o szereg brutalnych ataków na starsze kobiety. Najpierw obserwował swoje ofiary dokonujące transakcje w bankach lub kantorach, po czym śledził je i okradał na klatkach schodowych. Po kradzieżach bez skrupułów spychał seniorki ze schodów. Jedna z pokrzywdzonych, w wyniku upadku doznała licznych złamań, w tym obu rąk. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście stosując wobec 32-latka tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

Kryminalni z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu śródmiejskiej komendy w ostatnim czasie pracowali nad serią napadów na starsze kobiety. Do zdarzeń doszło w kilku warszawskich dzielnicach, tym w Śródmieściu. Ci sami policjanci po szczegółowej analizie zebranych materiałów oraz czynnościom operacyjnym ustalili dane napastnika. Wizerunek mężczyzny oraz personalia zostały przekazane do wszystkich funkcjonariuszy. W piątek (22 listopada) podejrzany został zauważony na przystanku autobusowym przy Rondzie Dmowskiego przez policjantów z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji. 32-latek został zatrzymany we współpracy wywiadowców i śródmiejskich kryminalnych, miał schowany nóż. Po dokładnym sprawdzeniu podejrzany został przewieziony do Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Z ustaleń kryminalnych z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu wynika, że 32-latek popełnił szereg brutalnych przestępstw. Za cel obrał starsze kobiety. Ofiary wybierał spośród klientek banków oraz kantorów. Najpierw obserwował seniorki, gdy dokonywały transakcje finansowe. Później śledził je i atakował na klatkach schodowych w budynkach, do których wchodziły. Podchodził do pokrzywdzonych, stosując przemoc zabierał im torebki z pieniędzmi i innymi rzeczami.

Nie ograniczał się tylko do takiego działania. Po kradzieżach bezwzględnie i bardzo brutalnie spychał starsze kobiety ze schodów. W wyniku takiego działania jedna z pokrzywdzonych 77-latka doznała poważnych obrażeń głowy, złamania obu rąk oraz nosa.

Łącznie podczas wszystkich napadów ukradł rzeczy i pieniądze o łącznej wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Dzięki skutecznym działaniom śródmiejskich kryminalnych polegających na szczegółowej analizie wszystkich zebranych materiałów oraz licznym czynnościom operacyjnym dane napastnika zostały ustalone. Fotograficzna pamięć oraz profesjonalna postawa stołecznych wywiadowców odegrały bardzo ważną rolę w zatrzymaniu sprawcy.

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście usłyszał zarzuty za rozbój, spowodowania uszczerbku na zdrowiu oraz za kradzież dokumentów.

Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście stosując wobec 32-letniego obywatela Gruzji tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście.