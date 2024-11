Tymczasowy areszt dla 49-latka za oszustwo przy inwestycjach w akcje Data publikacji 27.11.2024 Powrót Drukuj Policjanci z zamojskiej komendy zatrzymali 49-latka podejrzanego o udział w oszustwach przy inwestycjach w „akcje Orlenu”. Jego ofiarą padła mieszkanka powiatu ciechanowskiego, od której chciał wyłudzić ponad 260 tysięcy złotych. Zatrzymany w procederze odgrywał kluczową rolę. Wypłacił gotówkę, która na jego konto wpłynęła z rachunków pokrzywdzonej, a następnie wpłacił ją w bitomacie na adresy kryptowalutowe. Decyzją sądu 49-latek został tymczasowo aresztowany. Podejrzanemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Zamojscy policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą ustalili i zatrzymali 49-letniego mieszkańca powiatu tomaszowskiego, który wspólnie z innymi osobami dokonywał oszustw przy inwestycjach w rynek kryptowalut.

Jak ustalili policjanci, oszust w ubiegłym tygodniu próbował wyłudzić od 80-letniej mieszkanki powiatu ciechanowskiego ponad 260 tysięcy złotych. Funkcjonariusze dotarli do pokrzywdzonej, która złożyła w tej sprawie zeznania. Kobieta wyjaśniła, że skontaktował się z nią telefonicznie „analityk” i przedstawił propozycję zainwestowania pieniędzy w akcje Orlenu. Kobieta skorzystała z możliwości. Namówiona przez mężczyznę zainstalowała na telefonie program do zdalnej obsługi pulpitu i zalogowała się na swój rachunek. Inwestycja miała wynosić 800 złotych, lecz po wykonaniu poleceń „analityka” z konta 80-latki zniknęły wszystkie środki finansowe. Cały czas była zapewniana, że to normalna procedura i wszystkie pieniądze wrócą na jej rachunek.

W rzeczywistości pieniądze 80-latki trafiły na konto 49-latka, który natychmiast wypłacił je w bankach na terenie Tomaszowa Lubelskiego i Zamościa. Później pojechał do bitomatu, gdzie wpłacił gotówkę na adresy kryptowalutowe.

W trakcie dalszych czynności policjanci zatrzymali 49-latka, zabezpieczyli też urządzenia elektroniczne wykorzystane do popełnienia oszustwa oraz część wyłudzonych pieniędzy. Funkcjonariusze tymczasowo zajęli również mienie podejrzanego.

49-latek w Prokuraturze Rejonowej w Zamościu usłyszał zarzut. Odpowie za to, że w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadził w błąd 80-latkę i doprowadził ją do niekorzystnego rozporządzenia pieniędzmi w kwocie ponad 260 tysięcy złotych, która to kwota stanowi mienie znacznej wartości. Na wniosek śledczych w ubiegłym tygodniu, Sąd Rejonowy w Zamościu zastosował wobec 49-latka środek zapobiegawczy w formie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Przestępstwo, o którego popełnienie podejrzany jest mieszkaniec powiatu tomaszowskiego zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Zamościu.

Oszustwa na inwestycje w akcje firm giełdowych oraz kryptowaluty stają się coraz częstsze. Przestępcy wykorzystują niewiedzę i brak ostrożności swoich ofiar. W trosce o bezpieczeństwo Państwa środków finansowych oraz danych apelujemy o ostrożność podczas dokonywania transakcji online oraz o weryfikację ofert inwestycyjnych, zwłaszcza gdy obiecywane są szybkie i wysokie zyski.