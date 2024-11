Areszt dla 31-latka za usiłowanie zabójstwa

Data publikacji 27.11.2024 Powrót Drukuj

Tuszyńscy kryminalni zatrzymali 31-letniego mieszkańca Tuszyna, który wtargnął w nocy do mieszkania byłej partnerki i zaatakował młotkiem 34-letniego mężczyznę. Został zatrzymany, usłyszał już prokuratorskie zarzuty usiłowania zabójstwa co zagrożone jest karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności oraz kierowania gróźb karalnych, za co grozi kara do 3 lat więzienia. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec 31-latka tymczasowy areszt na okres 2 miesięcy.