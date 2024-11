21-latek zatrzymany po brawurowej ucieczce toyotą Data publikacji 28.11.2024 Powrót Drukuj W nocy 25 listopada policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Przysusze podjęli interwencję, która zakończyła się dynamicznym pościgiem i zatrzymaniem nietrzeźwego kierowcy. 21-latek, kierujący toyotą, niespełna tydzień wcześniej odzyskał prawo jazdy, które stracił za przekroczone punkty karne. Teraz za jazdę po alkoholu i ucieczkę przed policyjnym patrolem grozi mu do 5 lat więzienia.

W jedną z minionych nocy kilka minut po godzinie pierwszej policjanci Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Przysusze zauważyli toyotę, której kierowca jechał bez włączonych świateł mijania, a na przedniej części pojazdu brakowało tablicy rejestracyjnej. Mundurowi postanowili zatrzymać pojazd do kontroli, jednak kierowca, ignorując ich sygnały, przyspieszył i zaczął uciekać. Policjanci natychmiast podjęli pościg, aby zatrzymać nieodpowiedzialnego kierowcę oraz poinformowali dyżurnego przysuskiej komendy, który przekazał informacje o prowadzonym pościgu do pobliskich jednostek policji. Mężczyzna uciekał w kierunku Radomia krajową 12-stką. Wielokrotnie łamał przepisy ruchu drogowego, lekceważył znaki drogowe, przekraczał prędkość i stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

W pewnym momencie w Skrzyńsku mężczyzna porzucił samochód i kontynuował ucieczkę pieszo w stronę pobliskich lasów. Policjanci nie dali jednak za wygraną i kontynuowali pościg pieszy. Ostatecznie funkcjonariusze zatrzymali 21-letniego mieszkańca powiatu przysuskiego. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało, że miał on prawie promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierowca został natychmiast osadzony w policyjnej celi, pojazd został zabezpieczony na policyjnym parkingu.

Jak ustalili policjanci, zatrzymany 21-latek odzyskał uprawnienia do kierowania pojazdami niespełna tydzień przed zdarzeniem, bo stracił je za przekroczenie punktów karnych. Teraz ponownie pożegnał się z prawej jazdy. 21-latek odpowie teraz za swoje czyny przed sądem. Usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, niezatrzymania się do kontroli oraz popełnienia szeregu wykroczeń drogowych podczas ucieczki. Za te przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności, a także grzywna i obowiązkowa wpłata na Fundusz Sprawiedliwości w wysokości 30 tysięcy złotych.

Policja apeluje do kierowców o rozwagę i przestrzeganie przepisów drogowych. Tego rodzaju nieodpowiedzialne zachowanie stwarza poważne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. W tym przypadku młody kierowca zlekceważył szansę na poprawę, którą otrzymał po odzyskaniu prawa jazdy.

( KWP zs. w Radomiu / kp)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 16.58 MB)