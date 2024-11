Pokrzywdzona w zdarzeniu drogowym podziękowała za pomoc

W piątek 8 listopada br. buski policjant sierż. sztab. Grzegorz Ziółkowski, korzystając z dnia wolnego od służby, udzielił pomocy kobiecie kierującej samochodem, która brała udział w zdarzeniu drogowym. Ujął także na gorącym uczynku nietrzeźwego kierującego, który był drugim uczestnikiem kolizji, a następnie przekazał go w ręce umundurowanych stróżów prawa. Nie spodziewał się, że konsekwencją tego zdarzenia będzie pisemne podziękowanie, które wpłynęło do Komendanta Powiatowego Policji w Busku – Zdroju.

W piątek, 8 listopada br. sierż. sztab . Grzegorz Ziółkowski, funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Busku, Zdroju korzystał z dnia wolnego od służby. Kiedy jechał swoim samochodem w kierunku Pińczowa, był świadkiem zdarzenia drogowego. Zderzyły się dwa samochody. W toyotę wjechało osobowe volvo, które uprzednio zjechało na przeciwny pas ruchu. Funkcjonariusz ruszył z pomocą.

63-latce z toyoty udzielił wsparcia, a ponieważ uskarżała się na ból, wezwał służby ratunkowe. Sprawdził też, jak czuje się 69-letni kierujący volvo. Mężczyzna stał przy samochodzie, nie miał obrażeń, ale policjant wyczuł od niego zapach alkoholu. Funkcjonariusz nie pozwolił oddalać się kierującemu od auta. Kiedy pojawili się koledzy będący w służbie, przekazał go w ich ręce. Mieszkaniec powiatu staszowskiego odmówił badania alkomatem, w związku z czym mundurowi pobrali krew w celu ustalenia zawartości alkoholu. Kobieta została zabrana do szpitala na badania. Tam na szczęście okazało się, że nie miała poważnych obrażeń.

Kierujący volvo stracił prawo jazdy i został zatrzymany w policyjnym areszcie. W tym tygodniu na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Busku–Zdroju wpłynęło podziękowanie od uczestniczki zdarzenia.

Poniżej treść pisma z podziękowaniem, pisownia oryginalna.

Komenda Powiatowa Policji w Busku – Zdroju

Pragnę gorąco podziękować panu Grzegorzowi Ziółkowskiemu – sierżantowi sztabowemu tutejszej policji za udzielenie mi pomocy po wypadku drogowym, w którym byłam stroną pokrzywdzoną. W dn. 08.11.2024 r. pan Grzegorz (wtedy nie wiedziałam, że to policjant z P.P. w Busku – Zdroju) wykazał się wielkimi kompetencjami, opanowaniem, spokojem, ale i stanowczością. To wszystko sprawiło, że nie musiałam myśleć co teraz mam zrobić. Zadbał o moje i pana, który był sprawcą wypadku bezpieczeństwo. Także ci, którzy przejeżdżali tą trasą nie odczuli uciążliwości sytuacji. Jestem pod ogromnym wrażeniem jego postawy. Dziękuję z całego serca i gratuluję Panu Komendantowi takiego podwładnego.