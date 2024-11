Niebezpieczne zdarzenia z lokomotywą w powiecie bialskim i włodawskim Data publikacji 28.11.2024 Powrót Drukuj Do groźnego zdarzenia na torach doszło w powiecie włodawskim. Kierująca Suzuki 60-latka nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu dla pociągu towarowego i zderzyła się z lokomotywą. Na szczęście nikt nie doznał obrażeń, lecz samochód uległ rozległym uszkodzeniom. Do kolejnego zdarzenia z udziałem lokomotyw doszło z kolei na terenie parku wagonowego w powiecie bialskim. 32-letni maszynista lokomotywy podczas wykonywania manewrów nie zachował odpowiedniej ostrożności i uderzył w drugą lokomotywę. Jeden z maszynistów trafił do szpitala.

Do groźnego zdarzenia na torach doszło w środę, 27 listopada 2024 r. w powiecie włodawskim. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca Suzuki 60-latka nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu dla pociągu towarowego i zderzyła się z lokomotywą. Na szczęście ani kobieta, ani jadący w lokomotywie mężczyźni nie doznali żadnych obrażeń. Samochód uległ rozległym uszkodzeniom, wobec czego policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu.

Z kolei do zderzenia dwóch lokomotyw doszło również w środę, 27 listopada br. na terenie parku wagonowego w miejscowości Małaszewicze w powiecie bialskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący lokomotywą z wagonami 32-letni stażysta, prawdopodobnie w wyniku niezachowania należytej ostrożności najechał na tył stojącej na torze lokomotywy, w której przebywał 57-letni maszynista. W wyniku zderzenia 57-latek trafił do szpitala z obrażeniami ciała. Na szczęście nie okazały się one groźne i skończyło się na uszkodzonych pojazdach oraz torach. Kierujący lokomotywami byli trzeźwi potwierdziło to przeprowadzone przez mundurowych badanie.

Na miejscu pracowała też komisja kolejowa badająca przyczyny tego zdarzenia. Ustalamy okoliczności zdarzenia oraz apelujemy o rozwagę.

Pamiętajmy, że przejazd kolejowy to jedno z bardziej niebezpiecznych miejsc, dlatego apelujemy o zdrowy rozsądek zwłaszcza na niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Pamiętajmy, aby zbliżając się do miejsca, w którym tory kolejowe przecinają się z drogą, kierowcy zachowali szczególną ostrożność. Jeżeli przed przejazdem kolejowym widnieje znak pionowy STOP (B-20), należy bezwzględnie zatrzymać pojazd, a następnie upewnić się, czy nie nadjeżdża pociąg. Gdy nie stwierdzimy jego obecności, należy przejechać przez przejazd. Dojeżdżając do takiego miejsca w każdym przypadku należy zachować wzmożoną koncentrację i uwagę.

Ponadto kierującemu pojazdem zabrania się:

objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone; wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy; wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim; omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierujący pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 10 m, który nie może rozwinąć prędkości większej niż 6 km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy jest obowiązany upewnić się, czy w czasie potrzebnym na przejechanie przez ten przejazd nie nadjedzie pojazd szynowy, lub uzgodnić czas tego przejazdu z dróżnikiem kolejowym.