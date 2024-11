Podziękowania dla policjantów za okazaną pomoc Data publikacji 28.11.2024 Powrót Drukuj Do Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku wpłynęły podziękowania dla mł.asp. Pawła Górskiego i mł.asp. Michała Kozłowskiego z Wydziału ds. Przestępstw w Ruchu Drogowym i Wykroczeń. List mężczyzny, który docenił postawę funkcjonariuszy i pomoc, jaką mu okazali w momencie, kiedy po zabiegu chirurgicznym poczuł się słabo, potwierdził zaangażowanie i profesjonalizm policjantów podczas codziennej służby oraz skuteczność ich działania.

"W imieniu swoim chciałem podziękować za wzorową postawę funkcjonariuszy gdańskiej Policji. Panowie Policjanci poprzez swoje zachowanie przywracają wiarę w drugiego człowieka". Między innymi takie słowa znalazły się w podziękowaniu, które wpłynęło na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku od mężczyzny, który po zabiegu chirurgicznym wyszedł z placówki medycznej i poczuł się słabo.

W piątek, 22 listopada, po godzinie 10:00 mł.asp. Paweł Górski i mł.asp. Michał Kozłowski jechali radiowozem ulica Suchą w Gdańsku, by zabezpieczyć zapisy z kamer monitoringu do prowadzonych postępowań. W pewnym momencie zauważyli, jak chodnikiem idzie mężczyzna, który wyglądał na osłabionego. Funkcjonariusze zatrzymali radiowozów i zaoferowali swoją pomoc. Mundurowi w rozmowie z mężczyzną ustalili, że wyszedł on z zabiegu chirurgicznego i poczuł się słabo, ponieważ od rana nic nie jadł i prawdopodobnie spadł mu poziom cukru. Policjanci zaprosili mężczyznę do radiowozu i poczęstowali słodkim napojem oraz słodyczami.

Dodatkowo jeden z funkcjonariuszy kupił mężczyźnie w pobliskiej aptece tabletki przeciwbólowe. Dzięki okazanej pomocy mężczyzna poczuł się lepiej i wrócił do domu.