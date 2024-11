Śledczy ponownie zajęli się sprawą morderstwa sprzed 15 lat Data publikacji 29.11.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Zespołu do Spraw Przestępstw Niewykrytych, tzw. Archiwum X , wydziału kryminalnego, poszukiwań i identyfikacji osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, oraz Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, ponownie zajęli się zbrodnią i ujawnionymi w zbiorniku wodnym, w Drzewinie pozbawionymi kończyn i głowy zwłokami. Śledczy, którzy 15 lat temu zajmowali się tą sprawą pomimo wykonania wielu czynności procesowych i operacyjnych, nie zdołali jej rozwikłać. Policjanci obecnie powtórnie pracują nad tą makabryczną zbrodnią – ustaleniem i zatrzymaniem zabójcy a także tożsamości zamordowanej kobiety. Gwarantują pełną anonimowość każdej osobie, która przekaże informacje mogące doprowadzić śledczych na trop mordercy.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zarówno z wydziału kryminalnego, jak i dochodzeniowo-śledczego, a także pomorscy poszukiwacze wspólnie z policjantami Biura Kryminalnego KGP i prowadzącym sprawę zbrodni prokuratorem z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku dokonali skrupulatnego przeanalizowania akt umorzonego w grudniu 2009 roku postępowania.

Po ponownym szczegółowym przyjrzeniu się zgromadzonemu w sprawie materiałowi dowodowemu, policjanci przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu, oraz grupy nurkowej Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku ponownie podjęli czynności i przeszukali zbiornik w Drzewinie, gdzie odnalezione zostało pozbawione ubrań ciało, po zabójstwie ukryte w worku foliowym i owinięte metalowym łańcuchem, spiętym plastikowymi opaskami zaciskowymi i wrzucone do wody.

Do jego odnalezienia doszło 25. kwietnia 2009 roku po godz. 10 przez członków koła turystyczno-krajoznawczego, którzy w trakcie rajdu pieszego zauważyli dziwnie wyglądający pakunek. Jeden z członków grupy przyciągnął go do brzegu i po odchyleniu worka zobaczył część ludzkiego korpusu płci żeńskiej. Zwłoki były pozbawione głowy, nóg oraz dłoni. Na górnej części lewego ramienia widniała rana w postaci odciętego płata skóry, do której powstania doszło najprawdopodobniej podczas usuwania znaku szczególnego np. tatuażu, na podbrzuszu znajdowała się rana pooperacyjna, charakterystyczna dla tzw. cesarskiego cięcia, a na skórze przedramienia widniały również charakterystyczne blizny po samookaleczeniach.

Policjanci, którzy 15 lat temu zajmowali się tą sprawą, przeprowadzili szereg czynności, przesłuchali wielu świadków, wykonali oględziny miejsca ujawnienia ciała, gdzie zabezpieczyli wówczas wiele śladów kryminalistycznych m.in. ślady biologiczne. Jednak pomimo wykonania licznych czynności procesowych i operacyjnych, sprawy nie udało się rozwikłać a postępowanie przygotowawcze w grudniu 2009 roku, zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy tej zbrodni. Na podstawie przeprowadzonego badania pośmiertnego stwierdzono, iż ciało kobiety zostało rozczłonkowane po jej śmierci, najprawdopodobniej przy użyciu ostrego noża, piły ręcznej bądź mechanicznej. W trakcie oględzin zwłok biegły ustalił także, że do zgonu doszło na 3 do 10 dni przed odnalezieniem zwłok.

Śledczy równocześnie prowadzą czynności w sprawie NN zwłok, ponieważ brak jest jednoznacznych informacji o tożsamości ofiary. Kluczowe w tym przypadku procedury, analizy materiału biologicznego, przeprowadzona sekcja zwłok, a także poszukiwanie powiązań z osobami zaginionymi lub bazami danych na ten moment nie przyniosły efektów. Dlatego policyjni poszukiwacze przy współpracy różnych służb, specjalistów i zaawansowanych technologii, skrupulatnie pracują by wyjaśnić tę kwestię i ustalić tożsamość kobiety, której zwłoki odnalezione zostały w zbiorniku wodnym.

Śledczy gwarantują pełną anonimowość każdej osobie, która przekaże informacje w tej sprawie. W przypadku posiadania wiedzy na temat tej zbrodni a także na temat ofiary, prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 47 74 15 861 lub komórkowym: 691 420 551. Każdy trop zostanie drobiazgowo sprawdzony, ponieważ każda nawet najmniejsza informacja może okazać się kluczowa dla wyjaśnienia tej sprawy i może doprowadzić śledczych do zatrzymania i postawienia przed wymiar sprawiedliwości sprawcy tej zbrodni.