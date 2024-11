Kostką brukową wybił szybę w posterunku w Lubowidzu – został zatrzymany przez dzielnicowego w czasie wolnym od służby Data publikacji 29.11.2024 Powrót Drukuj Mieszkaniec Lubowidza najpierw uszkodził posterunek policji rzucając w okno kostką brukową, a następnego dnia zaatakował policjanta w czasie wolnym od służby. Agresywny 33-latek rzucił się na dzielnicowego z pięściami i groził mu pozbawieniem życia. Mężczyzna został zatrzymany. Teraz może spędzić nawet 3 lata za kratkami.

W miniony piątek (22 listopada br.) przed godziną 16.00 rozpoczynający służbę funkcjonariusz Posterunku Policji w Lubowidzu zauważył i poinformował dyżurnego żuromińskiej komendy policji o wybitej szybie w budynku posterunku. W celu wybicia szyby sprawca posłużył się wyrwaną kostką brukową, którą, po zaistniałym zdarzeniu znaleźli i zabezpieczyli funkcjonariusze.

Policjanci podjęli czynności zmierzające do wyjaśniania sprawy, a zarazem ustalenia sprawcy aktu wandalizmu. Na podstawie relacji świadków udało się ustalić, że jest to jeden z mieszkańców Lubowidza. Jeszcze tego samego dnia mundurowi pojechali do miejsca zamieszkania mężczyzny, jednak go nie zastali. Nie pojawił się również na terenie miasta.

Następnego dnia około godziny 17.00 przechodzący w okolicy Posterunku Policji w Lubowidzu dzielnicowy, będący w czasie wolnym od służby, zauważył mężczyznę, który uderzał pięściami i kopał drzwi budynku, nie zważając na to, że jednostka w tym czasie była zamknięta. Funkcjonariusz, widząc co się dzieje o zaistniałej sytuacji poinformował dyżurnego żuromińskiej jednostki policji, a następnie próbował uspokoić agresora. Niestety mężczyzna rzucił się z pięściami na policjanta grożąc mu przy tym pozbawieniem życia. Kiedy na miejsce dotarł patrol policji mężczyzna był już obezwładniony. Okazało się również, że był nietrzeźwy, dlatego trafił do policyjnego aresztu. Następnie po wytrzeźwieniu 33-letni mieszkaniec Lubowidza usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych wobec funkcjonariusza Posterunku Policji w Lubowidzu. Ponadto sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na miesiąc. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Okazało się również, że to właśnie on dzień wcześniej uszkodził budynek posterunku kostką brukową. W wyniki aktu wandalizmu, którego dopuścił się mężczyzna Posterunek Policji w Lubowidzu poniósł szkodę na kwotę 500 złotych. Za powstałe uszkodzenia 33-latek będzie odpowiadał teraz przed sądem.

Nie był to pierwszy tego rodzaju wybryk w wykonaniu tego mężczyzny. W maju tego roku przyszedł do tego samego posterunku i awanturował się z innym policjantem. Funkcjonariusz zmuszony był obezwładnić 33-latka i przekazać go służbom medycznym pod opiekę.

Motyw mieszkańca pozostaje nieznany i jego ustalenie będzie przedmiotem prowadzonego dochodzenia.