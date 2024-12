Medal Parada XXXVI zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie Data publikacji 02.12.2024 Powrót Drukuj Na terenie bazy EULEX Center Mitrowica w Kosowie 28 listopada br. odbyła się Medal Parada XXXVI zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP), pełniącej służbę w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności (EULEX).

Podczas ceremonii 79 funkcjonariuszy Jednostki zostało odznaczonych medalami za wzorową służbę i zaangażowanie w wykonywaniu zadań mandatowych misji. Dla policjantów służących w JSPP w Kosowie uroczystość ta miała szczególnie ważny charakter – podsumowujący ich kilkumiesięczną służbę w Kosowie.

W uroczystości uczestniczyła delegacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, której przewodniczył Sekretarz Stanu Pan Wiesław Szczepański, a w jej skład wchodzili także: Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego Pani Agata Furgała, oraz Dyrektor Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji Pan Paweł Dąbrowski.

Uroczystość swą obecnością zaszczyciła także delegacja Sejmu RP w składzie: Pani Maria Janyska oraz Pan Zbigniew Sosnowski z Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Kazimierz Plocke, oraz Pan Marek Biernacki z Komisji do Spraw Służb Specjalnych, a także Pan Tomasz Głogowski, przewodniczący Polsko-Bałkańskiej Grupy Parlamentarnej.

I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romanowi Kusterowi podczas wizyty towarzyszył Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji insp. Ireneusz Sieńko, Dyrektor Biura Prawnego insp. Piotr Dąbrowski, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Piotr Ziemba, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Szymon Sędzik oraz Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Arkadiusz Sylwestrzak.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się też przedstawiciele władz oraz pracownicy EULEX -u, KFOR-u, Kosowskiej Policji (KP), oraz Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych UNMiK (United Nations Mission in Kosovo). Misję EULEX reprezentował Pan Giovanni Pietro Barbano - Szef Misji EULEX.

Podczas wystąpienia Sekretarz Stanu Pan Wiesław Szczepański podkreślił jak duże jest zaangażowanie polskiej Policji w ramach misji Unii Europejskiej, jednocześnie podziękował za wytrwałość, odwagę oraz trud policjantów związany z ciężką i niebezpieczną służbą poza granicami kraju.

I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster podsumował dotychczasową działalność Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w ramach misji EULEX Kosowo oraz podziękował funkcjonariuszom za rzetelną służbę i profesjonalizm, dzięki którym kształtowany jest pozytywny wizerunek polskiej Policji na arenie międzynarodowej.

Na co dzień 105 policjantów JSPP wykonuje zadania wynikające z mandatu misji EULEX i jako drugi odpowiedzialny podmiot, po Kosowskiej Policji, a przed siłami wojskowymi KFOR, podejmuje działania adekwatne do zagrożeń występujących w Kosowie. Polska jednostka jest zobowiązana do utrzymywania zdolności związanych z kontrolą tłumu i przeciwdziałania zamieszkom, a także do podejmowania działań jako grupa do zadań specjalnych przy wykorzystaniu specjalistycznego uzbrojenia i taktyki pododdziałów zwartych. Funkcjonariusze JSPP oprócz wykonywania zadań mandatowych wielokrotnie aktywnie uczestniczyli także w wielu charytatywnych inicjatywach organizowanych na rzecz społeczności lokalnej, w tym m.in. w akcji oddawania krwi zarówno na potrzeby społeczności albańskiej, jak i serbskiej, czy też w biegach i wyścigach, z których dochód przeznaczany był na cele charytatywne.

Misje pokojowe i operacje policyjne organizowane są w regionach, w których konflikty trwają lub są zakończone, a interwencja społeczności międzynarodowej ma pomóc w przywracaniu ładu i porządku prawnego zgodnie z demokratycznymi standardami. Są one organizowane pod auspicjami zarówno Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak i Unii Europejskiej (w ramach unijnych operacji zarządzania kryzysowego). Polska Policja uczestniczy w misjach pokojowych od 32 lat tj. od 1992 r., kiedy to pierwszy polski kontyngent policyjny został skierowany do pełnienia służby pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych do będącej w stanie wojny Jugosławii.

Na terenie Kosowa Polski Kontyngent Policyjny funkcjonuje od 2000 roku. W latach 2000 – 2008 polska Policja pełniła służbę w ramach misji ONZ UNMiK. Od roku 2008 Kontyngent pełni służbę w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności EULEX Kosowo.

XXXVI zmiana Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, której Dowódcą jest podinsp. Krzysztof Kosiński służbę w Kosowie rozpoczęła 20 marca 2024 br. Funkcjonariusze tej zmiany wkrótce zakończą okres delegowania i powrócą do kraju odpowiednio w dniach 9 i 16 grudnia 2024 r.