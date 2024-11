Policjant przebywając na urlopie zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 29.11.2024 Powrót Drukuj Policjantem jest się całą dobę, przez siedem dni w tygodniu – nawet w czasie wolnym od służby. Potwierdził to jeden z milickich funkcjonariuszy, który przebywając na urlopie wypoczynkowym, prawidłowo zareagował i zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Zdecydowane działanie mundurowego z pewnością uchroniło innych uczestników ruchu przed zagrożeniem, jakie niestety bardzo często na drogach swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem powodują pijani kierowcy.

W środę 27 listopada 2024 r., około godziny 15.30, miliccy policjanci, pełniący popołudniową służbę, otrzymali informację od jednego ze swoich kolegów – przebywającego na urlopie wypoczynkowym – że właśnie jedzie swoim prywatnym pojazdem za osobową skodą, której kierowca prawdopodobnie jest pod wpływem alkoholu. Gdy kierujący skodą mężczyzna zatrzymał pojazd, tuż obok zatrzymał się jadący cały czas za nim milicki funkcjonariusz. Po kilku minutach na miejsce dojechał też wezwany patrol ruchu drogowego.

Mundurowi ustalili, że osobową skodą kierował 62-letni mieszkaniec Milicza. Podejrzenia policjanta, który będąc na urlopie, zareagował na potencjalne zagrożenie na drodze, okazały się słuszne. Pierwsze badanie stanu trzeźwości wykazało bowiem w organizmie kierowcy skody prawie dwa promile alkoholu, kolejne pokazały jeszcze wyższe wyniki dochodzące do wartości 2,3 promila. W związku z tym funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy i uniemożliwili mu dalszą jazdę samochodem, który został przekazany osobie przez niego wskazanej. Postępowanie jest w toku – policjanci wyjaśniają okoliczności tej sprawy.

Przypominamy, że za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na okres nie krótszy niż 3 lata oraz orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych. Świadczenie pieniężne może być orzeczone przez sąd nawet do kwoty 60 tysięcy złotych.

Milicki policjant wykazał się właściwą postawą, dzięki której nie doszło do kolejnej tragedii na drodze spowodowanej przez nietrzeźwego kierowcę. Ponownie apelujemy do wszystkich kierowców o to, aby nie kierowali pojazdami po spożyciu choćby najmniejszej ilości alkoholu!