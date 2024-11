50. lot policyjnego śmigłowca z organem do przeszczepu Data publikacji 29.11.2024 Powrót Drukuj Policyjni lotnicy z Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP po raz kolejny pokazali, jak kluczowa jest precyzja w organizacji lotu, szczególnie tak ważnego jak transport organu do przeszczepu. Tym razem celem misji było przewiezienie wątroby do transplantacji dla 44-letniego mężczyzny cierpiącego na marskość wątroby. Dzięki wykorzystaniu policyjnego śmigłowca Bell-407GXi trasa do pokonania z granicy polsko-litewskiej do Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego policyjnym lotnikom zajęła zaledwie godzinę i 45 minut.

To był już dziesiąty lot policyjnych lotników związany z przewozem organów z Litwy. Jak wynika z danych szpitala, od początku tego roku do placówki przy ul. Banacha w Warszawie trafiło ponad 30 różnych organów do przeszczepu z tego kraju. Było to możliwe dzięki podpisanej pomiędzy tym krajem a Polską w ubiegłym roku umowie bilateralnej dotyczącej możliwości pobrania narządu do transplantacji od dawcy z Litwy w przypadku, gdy nie ma odpowiedniego biorcy w tym kraju, np. z uwagi na rzadką grupę krwi lub inne parametry. – Tym razem organ potrzebny był dla 44-letniego mężczyzny, który chorował na marskość wątroby – mówi Krzysztof Zając, koordynator do spraw transplantacji z UCK WUM i dodaje: - Szybki transport organu to kluczowy element powodzenia przeszczepu. Każda minuta ma znaczenie. Na szczęście także teraz możemy mówić o sukcesie – nasz pacjent szybko wraca do zdrowi i pełni sił.

Każdy taki transport to nie tylko skomplikowane wyzwanie logistyczne, ale także wyścig z czasem, w którym liczy się każda minuta. Tego sukcesu mogłoby nie być, gdyby nie precyzja w planowaniu lotu i duże zaangażowanie policyjnych lotników. Aby jednak tak mogło być potrzebne są godziny szkoleń i wykonanych lotów.

- Od lutego 2021 roku do tej pory wykonaliśmy 50 lotów śmigłowcami, na których pokładzie znajdowały się organy do przeszczepu. Najczęściej transporty te realizowane były policyjnymi Bellami-407 GXi – ponad 30 razy – mówi insp. pil. Robert Sitek, Naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP . – Każdy z tych lotów realizowanych na ratunek stanowi dla nas nie tylko wyzwanie organizacyjne, ale przede wszystkim daje nam ogromne poczucie satysfakcji, że po raz kolejny mogliśmy pomóc uratować czyjeś zdrowie i życie.