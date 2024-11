Narkotyki w skrzynce licznikowej Data publikacji 30.11.2024 Powrót Drukuj Policjanci zwalczający przestępczość narkotykową z bytomskiej komendy zapukali do drzwi 20-letniego mieszkańca Bytomia. Podczas przeszukania mieszkania znaleźli narkotyki, które zostały schowane w skrzynce licznikowej. Stróże prawa zabezpieczyli ponad 760 porcji amfetaminy. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu ustalili, że jeden z mieszkańców dzielnicy Bobrek może mieć związek z przestępczością narkotykową. Dzięki zebranym informacjom oraz ustaleniom poczynionym przez policjantów, możliwe było zatrzymanie 20-latka.

Podejrzenia stróżów prawa potwierdziły się w poniedziałek wieczorem, gdy zapukali do drzwi jednego z bytomskich mieszkań. Mężczyzna, który otworzył im drzwi, początkowo zaprzeczał, by posiadał jakiekolwiek substancje odurzające lub psychotropowe.

Stróże prawa nie dali wiary jego zapewnieniom. W trakcie przeszukania mieszkania, w skrzynce licznikowej znaleźli pudełko z tworzywa sztucznego z zawartością worka foliowego zamykanego strunowo, wewnątrz którego znajdowało się sześć podobnych woreczków z białym proszkiem.

Zawartość została poddana badaniom testerami narkotykowymi, potwierdzając, iż jest to amfetamina.

20-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. W tym czasie śledczy kompletowali materiał dowodowy. Stróże prawa zabezpieczyli ponad 760 porcji amfetaminy.

Mężczyzna usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją prokuratora wobec 20-latka zastosowany został dozór policyjny.

Przypominamy, że za posiadanie narkotyków grozi kara do 3, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość tak, jak w tym przypadku, kara do 10 lat pozbawienia wolności.