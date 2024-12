Obywatelki Hiszpanii odpowiedzą za kradzieże w galerii handlowej Data publikacji 02.12.2024 Powrót Drukuj 20 listopada br. policjanci z komisariatu przy ul. Szerokiej w Krakowie zatrzymali pięć kobiet, które dokonały kradzieży różnych artykułów w sklepach mieszczących się w jednej z galerii handlowych w centrum miasta. W zeszłym tygodniu doszło do podobnego zdarzenia. Tym razem funkcjonariusze zatrzymali trzy kobiety. Według kodeksu karnego kradzież zagrożona jest karą pozbawienia wolności na okres od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Około dwóch tygodni temu policjanci z Komisariatu Policji I w Krakowie zostali wezwani do jednej z galerii handlowych w centrum miasta, gdzie w kilku sklepach miało dojść do kradzieży różnych artykułów. Po przyjeździe na miejsce pracownik ochrony wskazał policjantom osoby, które miały dopuścić się zachowania niezgodnego z prawem. Mundurowi wylegitymowali pięć obywatelek Hiszpanii w przedziale wiekowym pomiędzy 20 a 22 lata. Jak się okazało, kobiety tego dnia w pięciu sklepach znajdujących się na terenie galerii handlowej dokonały kradzieży różnych artykułów na łączną kwotę prawie 1300 złotych.

Ich łupem padły m.in. kolczyki, łańcuszki pierścionki, szale, nauszniki, okulary przeciwsłoneczne oraz kosmetyki. W związku z zaistniałą sytuacją wszystkie kobiety zostały zatrzymane i przewiezione do komisariatu, gdzie następnego dnia usłyszały zarzuty kradzieży. Dokładnie tydzień później, policjanci udali się do tej samej galerii handlowej, gdzie miało dojść do podobnego zdarzenia. Tym razem po przybyciu na miejsce mundurowym wskazane zostały 3 inne kobiety, które również miały dokonać kradzieży. Co więcej, kobiety w wieku pomiędzy 20 i 21 lat także pochodziły z Hiszpanii.

Tego dnia ich wybór padł m.in. na spodnie dżinsowe, żakiet, sweter świąteczny, koszule, spódnicę, buty, kolczyki oraz naszyjnik. Właściciele sklepów, do których zawitały kobiety, wycenili straty na sumę ponad 1400 złotych. Zatrzymane podzieliły los swoich koleżanek i kolejnego dnia usłyszały takie same zarzuty. Wszystkim kobietom grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.