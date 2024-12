Mając dwa promile dachował na przejeździe kolejowym i uciekł – policjanci szybko zatrzymali pijanego kierowcę Data publikacji 02.12.2024 Powrót Drukuj W sobotę (30 listopada) wieczorem w Skwierzynie doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Kierujący BMW stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego auto dachowało. Jak ustalono, po zdarzeniu kierowca oddalił się z miejsca wypadku, porzucając uszkodzony pojazd. Policjanci szybko go zatrzymali. Okazało się, że 38-latek miał ponad dwa promile w organizmie.

Policjanci po otrzymaniu informacji o zdarzeniu z udziałem osobowego BMW, natychmiast podjęli działania zmierzające do zatrzymania kierowcy. Dzięki ich skutecznej pracy kierowca został szybko zlokalizowany i zatrzymany. Okazał się nim 38-letni mieszkaniec powiatu międzyrzeckiego, który znajdował się w stanie nietrzeźwości – badanie wykazało, że miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie grożą mu surowe konsekwencje. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, grozi kara do 3 lat więzienia. Dodatkowo sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata oraz świadczenie pieniężne w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych.

Policjanci przypominają, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to poważne przestępstwo. Nietrzeźwość za kierownicą to nie tylko zagrożenie dla własnego życia, ale także dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego.