Mierzył do policjanta z wiatrówki – grozi mu 10 lat więzienia Data publikacji 02.12.2024 Powrót Drukuj Dwa zarzuty popełnienia przestępstwa usłyszał 36-latek, który kilka dni temu mierzył do policjanta z wiatrówki. Do zdarzenia doszło w trakcie interwencji domowej w powiecie krapkowickim. Mężczyzna odpowie nie tylko za czynną napaść z użyciem niebezpiecznego przedmiotu, ale również znęcanie się nad rodziną. Grozi mu kara 10 lat pozbawienia wolności.

W służbie policjantów niejednokrotnie dochodzi do sytuacji zagrażających ich życiu i zdrowiu. Nawet z pozoru zwykła interwencja może mieć niespodziewany przebieg. Kilka dni temu przekonał się o tym funkcjonariusz z krapkowickiej komendy.

W poniedziałek (25 listopada) przed godziną 18:00, policyjny patrol pojechał na interwencję do jednego z domów w gminie Walce. Tam miało dojść do awantury domowej z udziałem agresywnego i nietrzeźwego członka rodziny. Kiedy policjant dojechał na miejsce, w przedsionku domu zastał osobę zgłaszającą awanturę. W trakcie rozmowy z nią nagle z wnętrza budynku wyszedł 36-latek, mierząc do funkcjonariusza przedmiotem przypominającym broń palną.

Mężczyzna nie reagował na kilkukrotne wezwania do odrzucenia broni. Wówczas funkcjonariusz podjął decyzję o użyciu tasera, którym obezwładnił niebezpiecznego mieszkańca gminy Walce. Po chwili na miejscu pojawili się kolejni funkcjonariusze. 36-latek został zatrzymany.

Jak ustalili mundurowi napastnik celował do policjanta z długiej wiatrówki. Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnej celi. Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że 36-latek znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją żoną.

Mężczyźnie usłyszał już dwa zarzuty - znęcania się nad członkami rodziny oraz czynnej napaści na funkcjonariusza z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Wobec 36-latka zastosowało dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się, zarówno do swojej żony, jak i interweniującego policjanta. Za popełnione czyny grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Opolu / kp)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 11.07 MB)