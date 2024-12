Mł. asp. Jolanta Stokłosa – niekwestionowana mistrzyni schodów. Policjantka z Lanckorony po raz czwarty zwyciężyła w VIII Biegu po Schodach Data publikacji 02.12.2024 Powrót Drukuj Policjantka z Posterunku Policji w Lanckoronie, w powiecie wadowickim stanęła na podium, zdobywając I MIEJSCE w kategorii kobiet w Mistrzostwach Polski Policji. Organizowana już po raz ósmy impreza odbyła się w budynku „Collegium Altum” w Poznaniu.

Posterunek Policji w Lanckoronie może być dumny z mł. asp. Jolanty Stokłosy, która po raz czwarty obroniła tytuł Mistrzyni Polski Policji podczas VIII Biegu po Schodach Collegium Altum, który odbył się 30 listopada br. w Poznaniu. To niezwykłe wydarzenie, organizowane pod patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu zgromadziło blisko 200 uczestników z całego kraju, w tym najlepszych biegaczy z formacji policyjnych.

Policjanta z powiatu wadowickiego to prawdziwy przykład niezłomności i ducha sportowej rywalizacji. Jej osiągnięcia na tak wymagającym polu, jak biegi po schodach, budzą podziw nie tylko wśród kolegów i koleżanek z pracy, ale także w całym środowisku sportowym. Collegium Altum, liczące 17 pięter i 372 stopnie schodów stanowi niezwykłe wyzwanie – zarówno fizyczne, jak i mentalne. Wspinaczka na szczyt wymaga doskonałej kondycji, techniki oraz wyjątkowej odporności na zmęczenie. Policjantka dobiegła do mety uzyskując czas 2 min 23 s. W tegorocznej edycji biegu pokazała, że jest niekwestionowaną mistrzynią w tej dyscyplinie. Stając na najwyższym stopniu podium, przypieczętowała swoją pozycję, jako jednej z najbardziej utytułowanych zawodniczek w historii tego wydarzenia. Jej wygrana to także doskonała promocja dla Posterunku Policji w Lanckoronie, który dzięki jej sukcesom zdobywa uznanie na arenie ogólnopolskiej.

Jolanta Stokłosa udowadnia, że policjanci to nie tylko strażnicy prawa, ale również ludzie z pasją, którzy potrafią sięgać po najwyższe laury w różnych dziedzinach życia. Serdeczne gratulujemy naszej koleżance za jej czwarty z rzędu tytuł Mistrzyni Polski Policji! Dziękujemy za dostarczanie nam wspaniałych emocji i za to, że swoją postawą promuje nie tylko sportowy styl życia, ale także wspaniały wizerunek policyjny.

Życzymy kolejnych sukcesów, zarówno na arenie sportowej, jak i w codziennej służbie.