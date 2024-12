Nieuczciwy spisek i finansowe straty przedsiębiorstwa Data publikacji 02.12.2024 Powrót Drukuj Dzięki wspólnym działaniom funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego, Dochodzeniowo-Śledczego oraz policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach 6 osób odpowie za oszustwo oraz paserstwo. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyźni w wieku od 39 do 69 lat brali udział w procederze, w wyniku którego jedno z przedsiębiorstw na terenie województwa świętokrzyskiego poniosło straty w kwocie blisko 200 000 złotych.

W ostatnim czasie do funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach zgłosił się przedstawiciel jednego ze świętokrzyskich przedsiębiorstw. Z jego relacji wynikało, iż pracownicy mogli dopuścić się oszustwa, w wyniku którego firma mogła ponieść znaczne straty finansowe.

W rozwiązanie sprawy od razu włączyli się funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego, Dochodzeniowo-Śledczego oraz z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Funkcjonariusze ustalili, że do jednego z przedsiębiorstw na terenie województwa świętokrzyskiego systematycznie była dowożona zamawiana saletra amonowa, przez tego samego dostawcę. Natomiast do punktu docelowego docierała tylko część zamówienia, gdyż towar po drodze był sprzedawany poszczególnym osobom. Mimo to w firmowej dokumentacji widniało, że zamówienie zostało dostarczone w całości, a w późniejszym etapie było zużyte w znacznie większej ilości niż w rzeczywistości.

W wyniku podjętych działań i współpracy funkcjonariuszy z poszczególnych wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach zostało ustalonych 6 mężczyzn w wieku od 39 do 69 lat, biorących udział w nielegalnym procederze. Wśród nich znalazł się dostawca, nieuczciwi pracownicy firmy oraz osoby, które kupowały saletrę w okazyjnej cenie. Z ustaleń wynika, że nielegalny proceder trwał co najmniej od kilku miesięcy, a przedsiębiorstwo w tym czasie poniosło straty w wysokości blisko 200 000 złotych.

Funkcjonariusze przedstawili zatrzymanym zarzuty, a niebawem będą oni musieli wytłumaczyć się ze swojego postępowania przed sądem. 47, 44, 42 oraz 39-latkowi za oszustwo grozi do 8 lat pozbawienia wolności, natomiast 69 i inny 39-latek odpowiedzą za paserstwo, za co ustawodawca przewidział kare do 5 lat.

Śledczy wskazują, że nadal pracują na tą sprawą i określają ją jako rozwojowa. Na tym etapie nie mogą także wykluczyć kolejnych zatrzymań.