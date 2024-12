13-letnia odbieraczka zatrzymana Data publikacji 02.12.2024 Powrót Drukuj Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu z białostockiej komendy zatrzymali 13-latkę, która odebrała od seniorki pieniądze. Wówczas mieszkanka Białegostoku straciła 6 tysięcy dolarów. Teraz 13-latka odpowiadać będzie przed sądem rodzinnym.

Białostoccy policjanci, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem przestępstw przeciwko mieniu, wspólnie z funkcjonariuszami komendy wojewódzkiej zatrzymali w Warszawie 13-latkę odpowiedzialną za oszustwo na szkodę seniorki. 76-letnia białostoczanka straciła 6 tysięcy dolarów.

Do tego oszustwa doszło w połowie listopada. Wówczas na telefon stacjonarny seniorki zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza CBŚ z informacją, że grupa złodziei chce ją okraść. W dalszej rozmowie mężczyzna polecił kobiecie, nie rozłączając się wybrać numer 997. Tym razem rozmówca przedstawił się jako funkcjonariusz policji, który potwierdził słowa poprzednika. Dodał, że kobieta i jej dom są obserwowani. Mężczyzna po tym, jak wypytał 76-latkę o jej oszczędności w domu, przekierował rozmowę do prokuratora. Tym razem seniorka usłyszała kobiecy głos, który polecił jej spakować wszystkie pieniądze w słoik i owinąć reklamówką, a następnie włożyć je do śmietnika tuż przy autobusowej wiacie. Po odbiór kosztowności przyszła nastolatka. Pracujący nad sprawą śledczy ustalili jej tożsamość. To 13-latka, którą policjanci zatrzymali w mieszkaniu w Warszawie. O jej zatrzymaniu policjanci powiadomili sąd rodzinny, który zdecyduje o losie nastolatki.