Dwóch podejrzanych trafiło do aresztu. Jeden odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków, drugi za uczestniczenie w obrocie znaczną ilością środków odurzających Data publikacji 02.12.2024 Powrót Drukuj W czwartek kryminalni z komendy miejskiej zatrzymali 23-latka, który miał prawie 11 tysięcy porcji różnego rodzaju narkotyków. W prokuraturze mężczyzna usłyszał zarzut za uczestniczenie w obrocie znaczną ilością środków odurzających i został aresztowany na trzy miesiące. Także w czwartek kryminalni z komisariatu przy ul. Platynowej zatrzymali 44-latka i zabezpieczyli prawie 150 porcji narkotyków. Podejrzany usłyszał zarzuty za posiadanie znacznej ilości środków odurzających w warunkach recydywy oraz za przecięcie kabli i spowodowanie zakłócenia działania linii kolejowej. Decyzją sądu 44-latek trafił do aresztu na dwa miesiące.

W czwartek o godzinie 12:00 na ul. Małomiejskiej kryminalni z komisariatu przy ul. Platynowej podjęli interwencję wobec 44-latka, który na widok funkcjonariuszy zachowywał się nerwowo i unikał kontaktu wzrokowego. W trakcie czynności operacyjni w papierowej torbie należącej do gdańszczanina znaleźli zawiniątka z suszem roślinnym oraz z białym proszkiem. Zabezpieczone substancje przekazano do analizy biegłemu, który we wstępnej opinii określił, że policjanci zabezpieczyli znaczną ilość narkotyków w postaci prawie 30 porcji marihuany i 117 porcji amfetaminy. 44-latek w prokuraturze usłyszał zarzuty za posiadanie znacznej ilości środków odurzających w warunkach recydywy oraz za to, że 20 sierpnia przy ul. Rejtana przeciął kable elektryczne, powodując zakłócenie działania linii kolejowej. Do sądu wpłynął wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. W sobotę sąd zastosował wobec 44-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na dwa miesiące.

Kryminalni z komendy miejskiej ustalili, że 23-letni gdańszczanin może posiadać narkotyki. W czwartek około godziny 19:00 na al. Rzeczypospolitej funkcjonariusze zatrzymali tego mężczyznę do kontroli. 23-latek kierował oplem i w jego samochodzie, a także w kieszeni spodni gdańszczanina operacyjni znaleźli worki foliowe z suszem roślinnym. W trakcie przeszukania mieszkania 23-latka kryminalni znaleźli i zabezpieczyli ponad 54 tysiące złotych oraz kolejne opakowania z narkotykami. Wszystkie zabezpieczone substancje przekazano do analizy biegłemu, który we wstępnej opinii określił, że policjanci zabezpieczyli znaczną ilość narkotyków w postaci ponad 10 tysięcy porcji klefedronu, kokainy, haszyszu, marihuany oraz 580 tabletek psychotropowych. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. W prokuraturze podejrzany usłyszał zarzut za uczestniczenie w obrocie znaczną ilością narkotyków i decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące.

Za uczestniczenie w obrocie znaczną ilością narkotyków grozi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków w warunkach recydywy grozi do 15 lat więzienia. Za zakłócenie działania linii kolejowej grozi do 8 lat pozbawienia wolności.