Wspólnie ratujemy życie naszego Kolegi! Data publikacji 02.12.2024 Powrót Drukuj Starszy aspirant Sławomir Marciniak dzielnie walczy z chorobą nowotworową, która zmieniła jego dotychczasowe życie. Nie poddaje się, szuka rozwiązań, bo chce wrócić do zdrowia. Jest na to szansa. Sławek znalazł specjalistów, którzy mogą mu pomóc. Niestety koszt zabiegów jest wyższy niż jego możliwości finansowe. Dlatego policjanci wspierają swojego serdecznego kolegę. Pomóc może każdy!

Starszy aspirant Sławomir Marciniak to funkcjonariusz Wydziału Prewencji gorzowskiej jednostki, który w policji służy od 2010 roku. Jego życie diametralnie się zmieniło, kiedy 2023 roku dowiedział się, że wykryto u niego nowotwór złośliwy. Udało się go wówczas pokonać, a rokowania co do dalszego stanu zdrowia były optymistyczne. Niestety w czerwcu tego roku choroba powróciła z jeszcze większą siłą. Sławek się nie poddaje. Poszukuje rozwiązań, które pomogą mu walczyć skutecznie z chorobą. Proces ten jednak nie będzie łatwy. To przede wszystkim ogromne koszty badań i terapii. Część z nich wykonywanych jest poza granicami naszego kraju. To niestety sprawia, że są poza finansowym zasięgiem naszego Kolegi.

Sławek w swoim życiu nigdy nie przeszedł obojętnie obok osoby potrzebującej pomocy. Teraz sam potrzebuje wsparcia. Na jego apel nie pozostają obojętni funkcjonariusze. Wspierają go nie tylko dobrym słowem, ale przede wszystkim finansowo. W pomoc włączają się nie tylko obecni policjanci, ale także ci, którzy ze służby już odeszli. Odzew jest ogromny, ale do zebrania jest 150 tysięcy złotych. My, tak jak Sławek, nie poddamy się. Dlatego do każdego zwracamy się o pomoc. Wspólnie możemy pomóc w powrocie do zdrowia.

Sławek, jesteśmy z Tobą!

Link do zbiórki