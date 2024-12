Słuchacze Szkoły Policji w Pile zatrzymali nietrzeźwego kierującego Data publikacji 02.12.2024 Powrót Drukuj 1 grudnia br. słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego Szkoły Policji w Pile, post. Julia Dorywalska (na co dzień pełniąca służbę w KPP Świebodzin), post. Estera Lipska (KPP Nowa Sól) oraz post. Filip Marczak (KPP Międzyrzecz), wykazali się wzorową postawą i profesjonalizmem, zatrzymując nietrzeźwego kierującego.

Do zdarzenia doszło w trakcie podróży powrotnej do Szkoły po przepustce. Podczas jazdy słuchacze zauważyli pojazd poruszający się w niebezpieczny sposób – bez włączonych świateł, „wężykiem” i z niewielką prędkością. Zachowanie kierowcy wzbudziło ich uzasadnione przypuszczenie, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Post. Julia Dorywalska, analizując sytuację na drodze, zdecydowała się wyprzedzić pojazd i w bezpiecznym miejscu wyhamować, włączając światła awaryjne, aby zatrzymać podejrzany samochód. W tym czasie post. Estera Lipska i post. Filip Marczak wysiedli z pojazdu i podeszli do kierowcy. Podczas rozmowy z mężczyzną post. Lipska wyczuła od niego woń alkoholu, a jego mowa była niewyraźna, a postawa chwiejna. W trosce o bezpieczeństwo, funkcjonariuszka wyjęła kluczyki ze stacyjki, uniemożliwiając dalszą jazdę.

Słuchacze zabezpieczyli zarówno pojazd, jak i kierującego do czasu przyjazdu patrolu policji. Po przeprowadzonym badaniu alkomatem potwierdzono przypuszczenia – mężczyzna miał 0,89 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co odpowiada około 1,8 promila we krwi.

Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji słuchaczy udało się zapobiec potencjalnej tragedii na drodze. Postawa przyszłych funkcjonariuszy Szkoły Policji w Pile stanowi doskonały przykład skutecznego działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego i profesjonalizmu w każdej sytuacji.

Kierownictwo Szkoły Policji w Pile gratuluje post. Julii Dorywalskiej, post. Esterze Lipskiej oraz post. Filipowi Marczakowi właściwego zachowania, które jest dowodem na wysokie standardy nauczania oraz przygotowania słuchaczy do służby w Policji.

(Szkoła Policji w Pile / sc)