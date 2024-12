Zarzuty i areszty dla członków grupy przestępczej nielegalnie składującej odpady Data publikacji 03.12.2024 Powrót Drukuj Siedleccy policjanci rozbili grupę przestępczą, która trudniła się nielegalnym składowaniem odpadów. Funkcjonariusze zatrzymali kierowcę tuż po zrzucie śmieci do wyrobiska, a pozostałe osoby o świcie następnego dnia. 5 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a 4 z nich zostało aresztowanych.

Policjanci z Wydziału dw. z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach od pewnego czasu rozpracowywali grupę, która zajmowała się wywozem śmieci. Funkcjonariusze dostrzegli, że pod przykrywką legalnie prowadzonej działalności, odbywał się proceder nielegalnego transportu i składowania odpadów. Grupa wypracowała takie metody działania, aby utrudnić wykrycie przez organy ścigania.

Dzięki współpracy policjantów z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie ustalono i rozpracowano sposób działania grupy. Okazało się, że zarejestrowana w powiecie siedleckim firma zajmująca się transportem odpadów, zrzucała śmieci do wyrobiska na terenie powiatu mińskiego z pominięciem procesu ich przetwarzania. Odpady odbierane z terenu kraju miały trafiać do firm, które zajmują się ich przetwarzaniem, jednak bez tego procesu trafiały do dawnej żwirowni, gdzie w takim stanie zagrażały środowisku naturalnemu.

W środę (27 listopada) policjanci z Wydziału dw. z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą KMP w Siedlcach wspólnie z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska tuż po godzinie 22.00 na terenie żwirowni w powiecie mińskim zatrzymali 36-letniego mężczyznę w trakcie zrzucania odpadów.

Następnego dnia o świcie funkcjonariusze zatrzymali na terenie powiatów siedleckiego i mińskiego kolejne 4 osoby biorące udział w tym procederze, w tym organizatora procederu i jego ojca, na którego zarejestrowana była firma, żonę, szwagra i mężczyznę odpowiedzialnego za wskazywanie miejsca zrzutu odpadów i ich zakopywanie.

Wszystkim zatrzymanym Prokuratura Okręgowa w Siedlcach postawiła zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się nielegalnym składowaniem odpadów. Prokurator zastosował wobec 4 mężczyzn 3-miesięczny areszt, a wobec kobiety zastosowano środki zapobiegawcze, m.in. dozór, poręczenia majątkowe i nakaz powstrzymania się od prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem odpadami, w tym też niebezpiecznymi oraz zakaz opuszczania kraju.

Sprawa jest rozwojowa i planowane są kolejne zatrzymania.