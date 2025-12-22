Kupno i sprzedaż choinek. Policjanci kontrolują nielegalną wycinkę w lasach Data publikacji 22.12.2025 Powrót Drukuj Wokół nas zauważalna jest już świąteczna atmosfera. Dla wielu z nas jest to czas zakupu choinek oraz stroiszy. Pamiętać jednak należy, że sprzedawcy drzewek nie zawsze oferują nam choinki z legalnego źródła. Dlatego aby zapobiec nielegalnej wycince i kradzieżom choinek, policjanci będą patrolować lasy, parki narodowe i rezerwaty przyrody.

Okres przedświąteczny to czas, gdy tworzą się punkty handlowe oferujące choinki. Zdarza się, że w sprzedaży są nielegalnie wycięte drzewka. Zanim zdecydujemy się na zakup w takim punkcie, warto sprawdzić czy osoby handlujące bożonarodzeniowymi drzewkami posiadają dokumenty świadczące o legalnym źródle pochodzenia towaru.

Sprzedający powinni wiedzieć, że pozyskiwanie choinek w nielegalny sposób jest opisane w art. 120 § 1 ustawy Kodeksu wykroczeń. Za taki czyn, jeżeli wartość drzewa nie przekracza 800 złotych, grozi kara aresztu do 30 dni lub kara grzywny w wysokości 5000 zł. Jeśli jednak wartość drzewa przekracza 800 złotych, sprawca czynu będzie podlegał odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 290 § 1 ustawy Kodeksu karnego i zagrożony może być karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Kupujący natomiast powinni pamiętać, że zarówno sprzedaż kradzionych drzewek, jak i ich zakup prowadzą do odpowiedzialności za wykroczenie lub przestępstwo. W tym miejscu warto podkreślić, że zakup choinki pochodzącej z kradzieży lub przywłaszczenia, w zależności od wartości mienia, może stanowić podstawę do pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności za tzw. paserstwo z art. 122 k.w. lub art. 291 k.k.

Przypominamy! Większość nadleśnictw wskazuje miejsca sprzedaży choinek z legalnego źródła. Przed podróżą po wymarzoną choinkę skontaktujmy się z odpowiednim terenowo nadleśnictwem, byśmy mieli pewność że nasze drzewko pochodzi z legalnego źródła.

Dlatego aby zapobiec nielegalnej wycince i kradzieżom choinek, policjanci wspólnie z innymi służbami, będą patrolować lasy, parki narodowe i rezerwaty przyrody.

Jak bezpiecznie przewozić choinkę? Wybierając się samochodem osobowym po choinkę, musimy być odpowiednio przygotowani. Przepisy ruchu drogowego wymagają od nas aby przewożony ładunek był zabezpieczony przed przemieszczaniem się, nie utrudniał kierowania pojazdem, nie ograniczał widoczności drogi, nie zasłaniał świateł, urządzeń sygnalizacyjnych oraz tablic rejestracyjnych.