Policjanci i celnicy bezwzględni w walce z nielegalnym hazardem Data publikacji 03.12.2024 Powrót Drukuj Policjanci, zajmujący się walką z przestępczością gospodarczą przy współpracy z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej uderzyli w przestępczość hazardową. Na terenie Żagania zlikwidowano nielegalny salon gier. Funkcjonariusze zabezpieczyli siedem automatów oraz zatrzymali cztery osoby, którym przedstawiono zarzuty. Za organizowanie gier hazardowych bez wymaganej koncesji oprócz wysokiej grzywny 100 tysięcy złotych za każdy automat, grozi również kara pozbawienia wolności do lat 3. W tym przypadku grzywna może wynieść aż 700 tysięcy złotych.

W nocy z 28 na 29 listopada żagańscy policjanci z Zespołu do walki z Przestępczością Gospodarczą wspólnie z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej na terenie miasta po siłowym wejściu zlikwidowali salon gier hazardowych, który działał niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Były to wspólne działania z policjantami z Komendy Miejskiej w Legnicy, którzy w tym samym czasie weszli do podobnych lokali na terenie województwa dolnośląskiego. Zdobyte przez policjantów informacje w ramach pracy operacyjnej potwierdził eksperyment procesowy. Zabezpieczono siedem automatów działających w sprzeczności z przepisami ustawy o grach hazardowych oraz prawie sześć tysięcy złotych.

W trakcie działań zatrzymano cztery osoby w wieku od 32 do 39 lat. Trzy osoby usłyszały zarzut uczestnictwa w grze hazardowej prowadzonej wbrew przepisom prawa. 32-letni mężczyzna, który obsługiwał lokal, usłyszał zarzut organizowania gier hazardowych. Za posiadanie automatów do gier bez wymaganej koncesji grozi wysoka grzywna 100 tysięcy złotych za jedno urządzenie oraz kara pozbawienia wolności do lat 3. W tym przypadku grzywna może wynieść aż 700 tysięcy złotych.