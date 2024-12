Szczęśliwy finał zaginięcia 84-latki dzięki reakcji świadków Data publikacji 03.12.2024 Powrót Drukuj Aby móc skutecznie prowadzić poszukiwania, policjanci niejednokrotnie wykorzystują specjalistyczny sprzęt, przeszkolone w tropieniu psy, przeczesują teren za pomocą dronów czy kamer termowizyjnych. Liczy się czas oraz precyzja podjętych działań. Jednak w tym przypadku to dzięki postawie dwóch kobiet zaginiona 84-latka bezpiecznie wróciła do domu.

Cała historia ma swój początek w miniony piątek (29.11.2024) około godziny 16.00. Wówczas 84-latka z Bydgoszczy wyszła ze swojego miejsca zamieszkania. Rodzina początkowo na własną rękę poszukiwała Seniorki, publikując między innymi post w mediach społecznościowych. Gdy jednak czas mijał i nastał późny wieczór, a kobiety wciąż nie było, najbliżsi przyszli zgłosić jej zaginięcie. Tuż przed 23.00, podczas składania zawiadomienia, rodzina otrzymała ważną wiadomość.

W tym miejscu gratulacje i podziękowania, za godną naśladowania postawę, należą się dwóm Paniom, które wykazały się ogromnym zaangażowaniem w sprawie. Kluczowym okazał się wrzucony komunikat na jednym z portali, który wcześniej obie widziały. Gdy były na pętli autobusowej przy ulicy Rycerskiej w Bydgoszczy ich uwagę zwróciła Seniorka, odpowiadająca rysopisowi zaginionej. To jednak nie koniec. Skontaktowały się z rodziną przez media społecznościowe i odwiozły kobietę do miejsca zamieszkania. Tam zaopiekowała się nią zmartwiona rodzina.

Choć ta sprawa szybko znalazła swój szczęśliwy finał, to przypominamy, że akcje poszukiwawcze osób zaginionych to niezwykle ważny element policyjnej służby. Liczy się tutaj czas oraz precyzja podjętych działań. Aby pomóc funkcjonariuszom w skutecznych poszukiwaniach, nie zwlekajmy ze zgłoszeniem zaginięcia. Nie trzeba czekać 24 godziny, nie ma ściśle określonego czasu dopuszczającego rozpoczęcie poszukiwań. Do każdego zaginięcia podchodzimy indywidualnie - im szybciej otrzymamy informacje o zaginięciu, tym skuteczniejsze mogą być działania poszukiwawcze.

Jeśli niezależnie od upływu czasu nieobecność osoby bliskiej wzbudza już w nas niepokój czy to z racji jej wieku, choroby lub sytuacji życiowej należy zadzwonić na nr alarmowy 112 lub udać się do najbliższej jednostki policji. Wówczas funkcjonariusz przyjmujący zgłoszenie będzie zadawał nam różne pytania. Robi to po to, aby poszukiwania była jak najskuteczniejsze. Wszystkie informacje związane z osobą zaginioną i jej życiem mogą być ważne.

Ważne kwestie przy poszukiwaniu osób zaginionych:

przekaż pełne dane oraz cechy charakterystyczne osoby zaginionej. Jeśli zgłaszasz zawiadomienie w jednostce Policji zabierz ze sobą zdjęcie zaginionego (może być również zdjęcie w telefonie), co umożliwi jak najszybsze podanie rysopisu osoby zaginionej funkcjonariuszom Policji;

podaj dokładny ubiór zaginionego, w jakim ostatnio go widziałeś;

ustal, gdzie w ostatnich dniach najczęściej przebywała zaginiona osoba, czy miała ulubione miejsca, w których chętnie spędzała czas sama. Wymień również osoby, u których zaginiona osoba mogła szukać schronienia oraz podaj dane osób, z którymi jest w stałym kontakcie;

zastanów się, czy w ostatnim czasie zaginiona osoba, nie przejawiała niecodziennych zachowań, czy nie mówiła o wyjeździe, rozpoczęciu życia na nowo, jeśli tak, natychmiast poinformuj o tym funkcjonariusza przyjmującego zgłoszenie;

przekaż informacje o chorobach osoby zaginionej, takich jak np. demencja, depresja, zaburzenia osobowości;

nie ukrywaj niczego przed policjantem, odpowiadaj na pytania zgodnie z prawdą.