Stawiamy na nowoczesność – piąty policyjny Black Hawk odebrany Data publikacji 03.12.2024 Powrót Drukuj Polska Policja oficjalnie przyjęła ostatni wielozadaniowy śmigłowiec S-70i Black Hawk zakupiony w ramach podpisanej w 2022 roku trójstronnej umowy pomiędzy Komendantem Głównym Policji, Komendantem Głównym PSP i Prezesem Zarządu NFOŚiGW. Oficjalne przekazanie śmigłowca odbyło się w Polskich Zakładach Lotniczych w Mielcu. Symboliczne klucze odebrał Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń. Od dziś zatem policyjne lotnictwo dysponuje 5 maszynami tego typu.

Dotychczasowe wykorzystanie floty Black Hawk

Pierwsze trzy śmigłowce Black Hawk S-70i trafiły do polskiej Policji na przełomie 2018 i 2019 roku. Maszyny te charakteryzują się wielozadaniowością i wysoką niezawodnością. Wyposażone są w nowoczesne systemy nawigacyjne, umożliwiające loty w trudnych warunkach pogodowych oraz w nocy. Posiadają także urządzenia wspierające precyzyjne lądowania na ograniczonych przestrzeniach, co zwiększa ich użyteczność w sytuacjach kryzysowych. „Czarne jastrzębie” to również maszyny o imponujących parametrach. Osiągają prędkość przelotową 297 km/h, ich zasięg wynosi 650 km, a dzięki dodatkowym zbiornikom paliwa, może być zwiększony do 950 km. Do obsługi S-70i potrzebna jest co najmniej trzyosobowa załoga, a na pokładzie może znaleźć się 13 podróżnych.

W kolejnych latach trwały starania o stopniowe wzmacnianie lotniczej floty policyjnej. W 2023 roku w służbie znalazła się pierwsza z dwóch tego typu maszyn, które zostały zakupione w ramach podpisanej w 2022 roku trójstronnej umowy pomiędzy Komendantem Głównym Policji, Komendantem Głównym PSP i Prezesem Zarządu NFOŚiGW i drugiej dwustronnej na dostawę przez PZL Mielec nowych wielozadaniowych śmigłowców wraz z pakietem szkoleniowym, częściami zapasowymi i wyposażeniem. Ostatni śmigłowiec, który został wówczas nabyty, został odebrany w listopadzie tego roku. Od tego momentu polska Policja na swoim koncie ma 5 maszyn tego typu i jest jedną z najnowocześniejszych pod tym względem formacji na naszym kontynencie.

Śmigłowce te od samego początku wspierają wiele kluczowych policyjnych operacji, w tym m.in. wykorzystywane są jako np. wsparcie Straży Granicznej na wschodniej granicy czy też w różnorodnych misjach, jak gaszenie pożarów w Turcji czy Czechach. Na co dzień używane są także podczas policyjnych akcji, w których biorą udział kontrterroryści z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” czy też funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Służą również do transportu osób, operacji poszukiwawczych czy zabezpieczania imprez masowych. Stanowią także niezastąpiony element wsparcia w sytuacjach kryzysowych – na ich pokładzie ewakuowani byli np. mieszkańcy terenów zalanych w tegorocznej powodzi na południu Polski.

Symboliczna uroczystość w Mielcu

Dzisiejsza uroczystość w Mielcu jest symbolicznym podsumowaniem współpracy pomiędzy Policją, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwową Strażą Pożarną oraz PZL Mielec. Podkreślając znaczenie inwestycji w rozwój lotnictwa policyjnego, nadinsp. Marek Boroń, Komendant Główny Policji powiedział: - Realizacja tego programu to nie tylko wzrost naszych zdolności operacyjnych, ale przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa dla mieszkańców naszego kraju. Wprowadzenie S-70i Black Hawk do polskiej Policji to kluczowy krok w modernizacji policyjnego lotnictwa. Inwestycja ta pokazuje, że Policja skutecznie dostosowuje się do wyzwań współczesnego świata. Dzięki finansowaniu z NFOŚiGW zyskujemy nowoczesne narzędzia, które wspierają nasze działania na rzecz ochrony środowiska i poprawy jakości życia obywateli.

Wsparcie z NFOŚiGW

Zakup śmigłowców Black Hawk S-70i zrealizowany mógł być dzięki współfinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu pn. Pomagamy i chronimy - Policja i Państwowa Straż Pożarna na straży bioróżnorodności, przewidziano realizację dwóch zadań: zakupu śmigłowców wielozadaniowych typu Black Hawk wraz ze szkoleniem personelu i częściami zamiennymi oraz zakupu dodatkowego wyposażenia do akcji ratowniczo-gaśniczych. Projekt ten zakładał wsparcie działań, które przyczyniają się do ochrony środowiska i poprawy bezpieczeństwa publicznego. Włączenie lotnictwa policyjnego w system reagowania kryzysowego jest kluczowy w sytuacjach, takich jak pożary lasów, powodzie czy inne klęski żywiołowe. Komenda Główna Policja otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 340 000 000 zł w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 7.3 „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej”.

Ostatnie etapy dostaw i szkolenia

Aktualnie zakończyła się procedura rejestracji ostatniej maszyny. Odbył się także zaplanowany cykl szkoleń pilota policyjnego z wykorzystaniem nowej maszyny. Policyjny piąty Black Hawk dziś po południu został przebazowany do bazy Zarządu Lotnictwa Policji na warszawskim Bemowie.

W przededniu sprawowania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej polska Policja dysponuje flotą 14 śmigłowców, w tym pięcioma Black Hawkami i 7 Bellami-407GXi.