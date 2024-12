Kursanci z Akademii Policji w Szczytnie na służbie w Kętrzynie pomogli nieprzytomnej 14-latce i zatrzymali kierującego na dożywotnim sądowym zakazie Data publikacji 03.12.2024 Powrót Drukuj Już po raz kolejny słuchacze Akademii Policji w Szczytnie doskonalili umiejętności pod okiem funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie. W ramach realizacji programu szkolenia podstawowego 24 młodych policjantów pełniło służbę wspólnie z doświadczonymi kolegami na terenie powiatu kętrzyńskiego.

Adepci uzbrojeni w wiedzę wyniesioną z murów policyjnej szkoły mieli okazję pełnić służbę w towarzystwie swoich starszych służbą kolegów. Kursanci biorący udział w służbie patrolowej pod okiem doświadczonych policjantów mieli możliwość uczestnictwa w takich czynnościach jak legitymowanie osób, kontrolowanie pojazdów czy udział w interwencjach domowych i w miejscach publicznych.

W poniedziałek, 2 grudnia 2024 r. około godz. 13.30 w miejscowości Trzy Lipy w gm. Kętrzyn policjanci zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki Dacia. Za kierownicą auta siedział 63-latek. Jak się okazało, mężczyzna kierował autem wbrew dożywotniemu zakazowi prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydanemu przez Sąd Rejonowy w Iławie. Wkrótce odpowie za swoje nieodpowiedzialne zachowanie niestosowania się do orzeczonego zakazu oraz za kierowanie pojazdem bez uprawnień. Może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Z kolei kilka minut przed godz. 15.00 funkcjonariusze zauważyli, że na chodniku przy ul. Sikorskiego leży młoda kobieta. Policjanci bez chwili wahania ruszyli na pomoc. Dziewczyna była nieprzytomna. Policjanci natychmiast udzielili jej pierwszej pomocy przedmedycznej. Wezwali na miejsce również pogotowie ratunkowe. Po chwili kobieta zaczęła odzyskiwać świadomość. Okazało się, że 14-latka straciła przytomność. Po przybyciu karetki pogotowia, mieszkanka Kętrzyna została przekazana pod opiekę lekarską. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jest już pod opieką mamy.

Dodatkowe patrole spotkały się z przychylnością mieszkańców naszego powiatu. I jak mówią doświadczeni policjanci, wspólne służby „ze Szczytnem” to obopólna korzyść. Większa liczba policjantów na ulicach, to większe poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.