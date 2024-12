Szybka reakcja dzielnicowych zapobiegła tragedii w Elżbietowie Data publikacji 04.12.2024 Powrót Drukuj We wtorek 3 grudnia, około godziny 17:00, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie otrzymał zgłoszenie o pożarze pieca w jednym z domów w miejscowości Elżbietów. Na szczęście w pobliżu znajdowali się dzielnicowi z Teresina – sierżant Hubert Antolak i starszy posterunkowy Milena Śmigielska, którzy błyskawicznie podjęli interwencję. Dzięki szybkiej i profesjonalnej reakcji dzielnicowych udało się zapobiec poważnym stratom materialnym oraz potencjalnemu rozprzestrzenieniu się pożaru. Mieszkanka domu nie odniosła obrażeń.

Funkcjonariusze już minutę po zgłoszeniu byli na miejscu zdarzenia. Po przybyciu zastali mieszkankę domu na zewnątrz. Kobieta zdążyła opuścić budynek przed rozprzestrzenieniem się dymu. Policjanci niezwłocznie przystąpili do działania, gasząc ogień za pomocą gaśnicy służbowej. Dodatkowo odłączyli dopływ prądu do budynku, by zminimalizować ryzyko dalszego zagrożenia.

Ze względu na silne zadymienie otworzyli okna i drzwi, umożliwiając przewietrzenie pomieszczeń. Do czasu przyjazdu straży pożarnej czuwali nad sytuacją, by upewnić się, że pożar został opanowany.

Interwencja dzielnicowych jest doskonałym przykładem zaangażowania i gotowości policjantów do niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych.