Śledczy wyjaśniają okoliczności śmierci 24-letniej kobiety oraz 23-letniego mężczyzny

Ze wstępnych ustaleń wynika, że w jednym z mieszkań na krakowskim Kazimierzu 23-latek zadał rany 24-latce, a następnie próbował popełnić samobójstwo. Kobieta zmarła po przewiezieniu do szpitala. Mężczyzna po nieudanej próbie samobójczej w mieszkaniu 24-latki trafił do I Komisariatu Policji w Krakowie, gdzie doszło do przejęcia przez niego broni jednego z policjantów i najprawdopodobniej samobójstwa. Prokuratura Okręgowa w Krakowie oraz organy kontrolne Policji wyjaśniają okoliczności zdarzenia.