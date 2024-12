Policjanci z Żyrardowa udzielili pomocy 53-latkowi, który leżał na chodniku Data publikacji 04.12.2024 Powrót Drukuj Żyrardowscy policjanci po raz kolejny udowodnili, że nie jest im obojętny los drugiego człowieka. Dzisiaj, podczas patrolu miasta, policjanci zauważyli leżącego na chodniku mężczyznę. Natychmiast zareagowali. W rozmowie z mężczyzną ustalili, że jest on cukrzykiem i źle się czuje. Dzięki czujności i szybkiej reakcji policjantów mężczyzna szybko otrzymał niezbędną pomoc medyczną. Wzorowa postawa policjantów i szybka reakcja być może zapobiegła tragedii.

Dzisiaj rano, funkcjonariusze z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, podczas patrolu miasta, zauważyli leżącego na chodniku mężczyznę. Policjanci natychmiast zareagowali i podjęli interwencję. W rozmowie z mężczyzną ustalili, że jest on cukrzykiem i źle się czuje. Funkcjonariusze udzieli mu niezbędnej pomocy przedmedycznej i wezwali Zespół Ratownictwa Medycznego. Do czasu przyjazdu pogotowia policjanci zaopiekowali się 53-latkiem, monitorując jego stan i zapewniając mu wsparcie. Po przybyciu pogotowia ratunkowego mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie została mu udzielona dalsza pomoc. Policjanci ustalili także bliskich mężczyzny, którym przekazali należący do niego rower i poinformowali o zaistniałej sytuacji.

Apelujemy do mieszkańców, widząc takie sytuacje, nie bądźmy obojętni i reagujmy, powiadamiając odpowiednie służby. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112, by uratować komuś życie lub uchronić kogoś od wychłodzenia.