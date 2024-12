Kampania INTERPOLU ostrzega przed cyberprzestępczością i przestępstwami finansowymi Data publikacji 04.12.2024 Powrót Drukuj W Lyonie (Francja) INTERPOL rozpoczął kampanię mającą na celu podniesienie świadomości na temat rosnącego zagrożenia cyberprzestępczością i przestępstwami finansowymi wobec osób i organizacji podatnych na zagrożenia. Pomyśl dwa razy, zanim padniesz ofiarą oszustwa internetowego.

Kampania #ThinkTwice, która obejmuje serię krótkich filmów, koncentruje się na pięciu rosnących zagrożeniach internetowych: atakach ransomware, atakach złośliwego oprogramowania, phishingu i oszustwach związanych z generatywną sztuczną inteligencją i oszustwach określanych jako „Romance baiting”.

Przedstawione oszustwa odnotowały znaczny wzrost w ostatnich latach. Należy podkreślić, że ataki ransomware wzrosły o 70 procent, a ataki złośliwego oprogramowania wzrosły o ponad 30 procent tylko w ubiegłym roku. Należy tutaj podkreślić, że około 20 procent pracowników nieświadomie korzysta ze złośliwego oprogramowania w swoich firmach.

Ataki phishingowe ewoluują i stają się coraz trudniejsze do wykrycia. Przestępcy, stosując te ataki, wykorzystują nowoczesną technologię. Wykorzystują na przykład sztuczną inteligencję do tworzenia ultrarealistycznych ludzkich awatarów, oszukując tysiące ludzi na całym świecie za pomocą manipulacji głosem, obrazem i tekstem.

Rośnie również liczba oszustw określanych jako „romance baiting”. Przestępstwo to polega na nawiązaniu poufnych relacji, w których cyberprzestępcy wykorzystują fałszywe profile online do budowania relacji i zdobywania zaufania, zanim zażądają pieniędzy. Kampania #ThinkTwice wzywa do czujności w cyfrowym świecie, podkreślając znaczenie „zatrzymania się na chwilę, aby pomyśleć dwa razy”, zanim coś klikniesz lub opublikujesz, promowania mądrych decyzji i zwiększania świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Sekretarz generalny INTERPOL Valdecy Urquiza powiedział:

„Ponieważ krajobraz cyfrowy nadal ewoluuje, widzimy, że oszustwa internetowe i oszustwa rosną w wyrafinowaniu i skali, stanowiąc zagrożenie zarówno dla osób fizycznych, jak i organizacji". "Cyberbezpieczeństwo to wspólna odpowiedzialność, a dzięki proaktywnym krokom możemy pomóc w budowaniu bezpieczniejszego cyfrowego świata dla wszystkich”.

Dwutygodniowa kampania uświadamiająca (3-19 grudnia) będzie prowadzona głównie za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych.

Pomyśl dwa razy, nie daj się oszukać!

Kampania zachęca do korzystania z weryfikacji osobistej i rozważenia swoich interakcji z treściami cyfrowymi, zwłaszcza w przypadku napotkania podejrzanych linków lub informacji.

Celem jest umożliwienie użytkownikom dokonywania świadomych i ostrożnych wyborów online, zmniejszając ryzyko związane z zagrożeniami takimi jak phishing, złośliwe oprogramowanie i oszustwa internetowe.

Lista #ThinkTwice ma na celu przypomnienie podstawowych zasad cyberbezpieczeństwa:

dokonywanie przemyślanych i racjonalnych wyborów, zwłaszcza w przypadku niechcianych, nieznanych lub podejrzanych linków, e-maili lub wiadomości

wstrzymywanie się przed podjęciem działań z oceną autentyczności i wiarygodności treści cyfrowych

weryfikowanie tożsamości otrzymywanych informacji za pośrednictwem wielu kanałów i ostrożność wobec próśb, nawet od „znajomych” twarzy

wdrażanie kultury cyberbezpieczeństwa w miejscu pracy i zapewnianie pracownikom wskazówek dotyczących kwestii bezpieczeństwa i potencjalnych incydentów

zachowanie ostrożności podczas nawiązywania relacji online, zwłaszcza gdy w grę wchodzą pieniądze

bycie na bieżąco z coraz bardziej zaawansowanymi taktykami stosowanymi w cyberprzestępstwach finansowych, co znacznie utrudnia ich wykrywanie.

#ThinkTwice podkreśla najważniejsze zagrożenia zidentyfikowane przez INTERPOL na podstawie danych z krajów członkowskich, partnerów z sektora prywatnego w ramach projektu Gateway, krajowych agencji ds. cyberbezpieczeństwa i grup wymiany informacji online.

Kampania jest wspierana z funduszy UK’s Foreign, Commonwealth & Development Office oraz przez Projects AFJOC i ASPJOC, które mają na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Afryce, a także w Azji i na Południowym Pacyfiku oraz przez rząd Japonii w ramach projektu Rescue, wzmacniającego możliwości egzekwowania prawa w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej w zakresie zwalczania oszustw związanych z cyberprzestępczością.

Link do oryginalnego komunikatu INTERPOL: INTERPOL campaign warns against cyber and financial crimes