Policjanci zatrzymali grupę oszustów działających metodą “na pracownika banku” Data publikacji 05.12.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali 12 osób podejrzanych o wyłudzanie pieniędzy od mieszkańców miasta przy wykorzystaniu metody „na pracownika banku”. Dzięki determinacji i precyzyjnie przeprowadzonym działaniom funkcjonariusze przerwali działalność przestępców, którzy działali za pośrednictwem aplikacji internetowej Telegram oraz zakładanych przez siebie rachunków bankowych.

Przestępcy kontaktowali się telefonicznie z ofiarami, podszywając się pod pracowników banku. Przekonywali pokrzywdzonych, że ich oszczędności są zagrożone przez rzekomych cyberprzestępców i sugerowali, aby przelali pieniądze na „bezpieczne” konta. W rzeczywistości środki trafiały na rachunki kontrolowane przez sprawców.

Pieniądze, po ich przelaniu, były wypłacane z bankomatów, a następnie gotówka była wpłacana do biletomatów służących do transferu środków w kryptowaluty, co miało na celu ukrycie śladów przestępstwa. Tak zorganizowana struktura pozwalała grupie działać sprawnie i skutecznie unikać wstępnej identyfikacji. W wyniku intensywnych działań funkcjonariusze zatrzymali 12 osób podejrzanych o udział w procederze. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z oszustwem.

Sąd, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 8 podejrzanych na okres trzech miesięcy. Pozostałe osoby zostały objęte dozorem Policji. Sukces w tej sprawie to efekt zaangażowania i profesjonalizmu szczecińskich policjantów. Ich działania nie tylko pozwoliły zatrzymać sprawców, ale również zapobiegły kolejnym oszustwom i ochroniły mieszkańców przed utratą oszczędności.

Policja przypomina:

Żadna instytucja finansowa nie kontaktuje się z klientami telefonicznie w celu zabezpieczenia środków.

Nie należy przekazywać nikomu danych do logowania do kont bankowych ani kodów BLIK.

W przypadku podejrzeń o oszustwo należy natychmiast przerwać rozmowę i zgłosić sprawę Policji.