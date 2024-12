Zatrzymali poszukiwanego przez Interpol Data publikacji 05.12.2024 Powrót Drukuj Policjanci z wydziału poszukiwań i identyfikacji osób zatrzymali wczoraj 40-latka, który od 2021 roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Obywatel Ukrainy poszukiwany był przez Interpol za przestępstwa narkotykowe. Ciąży na nim wyrok 7 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach zajmują się najtrudniejszymi przypadkami. Często to właśnie do nich trafiają sprawy osób ukrywających się latami, zmieniających adresy oraz dane osobowe.

We wtorek, 4 grudnia 2024 r. na kieleckim osiedlu Szydłówek, policjanci zaskoczyli 40-latka. Obywatel Ukrainy był poszukiwany przez Interpol, co oznacza, że ścigany był w blisko w 200 państwach. Mężczyzna skutecznie ukrywał się od 3 lat. Za popełnione przestępstwa narkotykowe ma do odbycia karę 7 lat pozbawienia wolności. Teraz najbliższe lata spędzi w zakładzie penitencjarnym.

( KWP w Kielcach / sc)

