Kontrola drogowa i licznik „cofnięty" o blisko 100 tysięcy kilometrów

Wczoraj na Alei Niepodległości w Sopocie policjanci drogówki podczas kontroli samochodu marki Volkswagen LT stwierdzili niezgodność stanu licznika. Różnica pomiędzy rzeczywistym przebiegiem licznika a informacją wprowadzoną do systemów w październiku 2024 roku przez stację kontroli pojazdów wyniosła blisko 100 tysięcy kilometrów. Przypominamy, iż ingerencja w drogomierz jest przestępstwem zagrożonym karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Wczoraj sopocka drogówka patrolowała Aleję Niepodległości. Około południa policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę samochodu marki Volkswagen LT 35. Powód, a właściwie powody? Brak sygnalizowania kierunkowskazem zmiany pasa ruchu i liczne pęknięcia szyby czołowej. Za pierwsze przewinienie 50-letni kierowca został pouczony, za drugie przewinienie policjanci elektronicznie zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu bez możliwości kontynuowania jazdy.

Okazało się jednak, że to był zaledwie wstęp do poważniejszych problemów. Prawdziwym odkryciem okazało się wskazanie drogomierza, które pokazało, że różnica pomiędzy rzeczywistym przebiegiem licznika a stanem licznika odnotowanym w Centralnej Ewidencji Pojazdów wynosiła blisko 100 tysięcy kilometrów. Dwa miesiące wystarczyły, aby wskazania licznika diametralnie się zmieniły, ponieważ na początku października 2024 roku na stacji kontroli pojazdów stan licznika wynosił 362201 km, a obecnie wskazuje on 268110 km. Kierowca wyjaśnił, że to pojazd służbowy i poinformował, że jego szef niedawno go kupił. Policjanci będą weryfikować te informacje i wyjaśniać wszystkie okoliczności zdarzenia.

Przypominamy wszystkim kierowcom, że od 1 stycznia 2020 roku policjanci podczas kontroli drogowej poza sprawdzeniem uprawnień kierowcy, jego stanu trzeźwości, dokumentów pojazdu czy też stanu technicznego samochodu, spisują również stan licznika auta, który wpisywany jest do Centralnej Ewidencji Pojazdów. W przypadku, gdy drogomierz wskazuje wartość mniejszą niż ta, która widnieje w bazie, prowadzone są w sprawie czynności, których celem jest wyjaśnienie, co jest powodem zaistniałej różnicy i kto jest za to odpowiedzialny.

Zgodnie z zapisem art. 306a kodeksu karnego, kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Tej samej karze podlega również ten, kto zleca innej osobie wykonanie tego czynu. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

Sprawdzanie stanu licznika online

Jeśli jesteś właścicielem, współwłaścicielem lub posiadaczem pojazdu, stan licznika z ostatniego badania technicznego możesz sprawdzić korzystając z usługi „Sprawdź swój pojazd” - https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoj-pojazd). Jeśli chcesz kupić używany pojazd albo potwierdzić informacje, które podaje jego właściciel możesz skorzystać z usługi „Historia Pojazdu” - https://historiapojazdu.gov.pl/.