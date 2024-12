Profesjonalizm i ogromne zaangażowanie – służby uratowały życie zaginionego mężczyzny Data publikacji 05.12.2024 Powrót Drukuj W środowy wieczór (4 grudnia) Komendant Powiatowy Policji w Sulęcinie ogłosił alarm dla całego stanu osobowego jednostki. Decyzja ta była podyktowana zgłoszeniem pierwszej kategorii o zaginięciu mężczyzny. Jego zdrowie i życie było zagrożone. Mundurowi wspierani przez inne służby, przez kilka godzin, w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, przeczesywali tereny leśne. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu, jak również wsparciu najnowocześniejszego sprzętu, 60-latek został w porę odnaleziony.

Środowy wieczór bardzo dosadnie potwierdził, iż maksyma Pomagamy i Chronimy, to nie pusty frazes, ale realne działanie. Dyżurny sulęcińskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny na terenie gminy Słońsk. Z okoliczności przekazanych przez rodzinę wynikało, iż zdrowie i życie 60-latka jest zagrożone. Poszukiwania zakwalifikowane zostały do pierwszej kategorii. Komendant Powiatowy Policji w Sulęcinie ogłosił alarm dla całego stanu osobowego. Do służby stawiło się kilkudziesięciu mundurowych. Byli oni wpierani przez swoich kolegów z gorzowskich komend wojewódzkiej oraz miejskiej, jak również przez strażaków państwowej i ochotniczej straży pożarnej (Sulęcin, Lemierzyce, Słońsk, Świebodzin, Jarogniewice). Wszystkie osoby biorące udział w działaniach miały świadomość, iż liczy się każda minuta. Zapadł zmrok, padał intensywny deszcz, a temperatura powietrza stale spadała. Policjanci i strażacy sprawdzali mieszkania, domy i ulice. Następnie przenieśli się na wały przeciwpowodziowe, łąki i kompleksy leśne. Teren poszukiwań był naprawdę wymagający. Ogromne zaangażowanie i profesjonalizm służb wpierały najnowsze technologie, w tym kamery termowizyjne oraz drony. Dzięki quadom możliwa była szybka penetracja trudno dostępnych miejsc. Po kilku godzinach, wszyscy mogli odetchnąć z ulgą. 60-latek został odnaleziony w lesie. Wymagał natychmiastowej pomocy medycznej, która została mu udzielona. Następnie trafił pod opiekę lekarzy.

Takie sytuacje pokazują jak ważna jest pełna mobilizacja i współpraca. Składamy podziękowania służbom, które wsparły działania Policji. Szczególne słowa uznania należą się

specjalistycznym grupom poszukiwawczym z Jarogniewic i Świebodzina. Panie, Panowie druhowie, po raz kolejny pokazaliście, iż zawsze możemy na Was liczyć. Sumą naszych starań jest uratowane życie ludzkie, a to najpiękniejsza z możliwych nagród za poświęcenie i zaangażowanie.