Kradli samochody wspólnie z dziewczyną jednego ze złodziei Data publikacji 05.12.2024 Powrót Drukuj Policjanci kryminalni Komendy Miejskiej Policji w Słupsku razem z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali trzy osoby odpowiedzialne za kradzieże samochodów na terenie powiatu słupskiego i województwa zachodniopomorskiego. Zatrzymani to 36 i 28-latek oraz kobieta w wieku 32 lat, która pomagała mężczyznom w kradzieżach. Podejrzani usłyszeli już zarzuty. Dwaj złodzieje zostali tymczasowo aresztowani.

Wspólne działania słupskich kryminalnych z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku doprowadziły do zatrzymania trzech osób odpowiedzialnych za kradzieże pojazdów na terenie powiatu słupskiego i województwa zachodniopomorskiego.

Mundurowi od kilku miesięcy pracowali nad sprawami kradzieży aut. Łupem złodziei padały niejednokrotnie te same marki, a nawet modele. Funkcjonariusze pracujący nad ustaleniem osób odpowiedzialnych za ten przestępczy proceder, żmudnie weryfikowali każdą, nawet najdrobniejszą informację mogącą pomóc w dotarciu do sprawców. Przejrzano dziesiątki godzin nagrań z monitoringów, aż w końcu śledczy powiązali zdarzenia, podejrzewając, że za kradzieżami mogą stać te same osoby. Do pracy włączyli się również policjanci gdańskiej komendy wojewódzkiej zajmujący się między innymi przestępczością samochodową. Wspólne ustalenia funkcjonariuszy doprowadziły ich do złodziei.

W niedzielę w nocy, 1 grudnia 2024 r. słupscy kryminalni wspólnie z kolegami z KWP w Gdańsku zatrzymali 36-latka w skradzionej mazdzie. Jak ustalili funkcjonariusze, osobówka została skradziona kilka godzin wcześniej w Kołobrzegu. W trakcie zatrzymania mężczyzny zatrzymano również jego 32-letnią partnerkę, która jak się okazało, pomagała mu w kradzieżach zawożąc go w miejsca, gdzie zaparkowano samochody będące w zainteresowaniu złodziei. Mundurowi odzyskali auto wartości ponad 100 tysięcy złotych.

Skoordynowane działania policjantów z komendy wojewódzkiej oraz słupskich kryminalnych doprowadziły również do zatrzymania kolejnej osoby. Policjanci w Lęborku zatrzymali 28-latka z Rumii, który również uczestniczył w kradzieży na terenie Kołobrzegu i prawdopodobnie wracał już do domu. Ustalenia śledczych pozwoliły postawić zatrzymanemu zarzuty kradzieży pojazdów wspólnie z zatrzymanym w Słupsku wspólnikiem. 28-latek usłyszał cztery zarzuty kradzieży pojazdów, a drugi z mężczyzn siedem. Kobieta usłyszała 5 zarzutów pomocnictwa przy dokonywaniu przestępstw.

Wszystkie osoby zostały zatrzymane, a sąd aresztował dwoch mężczyzn na 3 miesiące. Kobieta zaś została poddana dozorowi Policji. Słupscy mundurowi cały czas pracują nad tą sprawą i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.