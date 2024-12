Trzej zatrzymani Kolumbijczycy za udział w pobiciu Data publikacji 05.12.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Opolu zatrzymali 3 obywateli Kolumbii, którzy podejrzani są o udział w pobiciu. Jeden z zatrzymanych dodatkowo miał zaatakować pokrzywdzonego nożem. Trzej podejrzani w wieku od 25 do 29 lat zostali objęci policyjnym dozorem, zakazem opuszczania kraju połączonym z zatrzymaniem paszportów i zakazem zbliżania się do pokrzywdzonego. Podejrzanym grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, a 27-latkowi, który miał użyć noża grozi do 8 lat więzienia.

W nocy z 24 na 25 listopada, w centrum Opola doszło do awantury z udziałem kilku mężczyzn. Według policyjnych ustaleń, 3 Kolumbijczyków pokłóciło się innym mężczyzną. Wkrótce to nieporozumienie przerodziło się w bójkę, w trakcie której 3 obcokrajowców miało kopać i bić leżącego na ziemi pokrzywdzonego. Jeden z agresorów miał dodatkowo zaatakować mężczyznę nożem. Na całe szczęście dla pokrzywdzonego trafił on wkrótce pod opiekę lekarzy. Jego życiu i zdrowiu nic już nie zagraża.

Już kilka godzin po zdarzeniu kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Opolu ustalili okoliczności zdarzenia, zabezpieczyli monitoring miejski i zebrali zeznania świadków. Policyjne ustalenia pozwoliły na wytypowanie i zatrzymanie już po dwóch dniach, 3 mężczyzn w wieku od 25 do 29 lat.

Podejrzani obywatele Kolumbii zostali przewiezieni do jednostki policji, gdzie przy obecności tłumacza przedstawiono im zarzuty. 27-latek usłyszał zarzut udziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grozi mu do 8 lat więzienia. Natomiast 25 i 29-latkowie usłyszeli zarzut udziału w pobiciu, za co grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. Wszyscy trzej zatrzymani zostali objęci policyjnym dozorem, zakazem opuszczania kraju połączonym z zatrzymaniem paszportów i zakazem zbliżania się do pokrzywdzonego.