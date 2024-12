Areszt dla 49-latka sprzedającego samochody z wypożyczalni Data publikacji 05.12.2024 Powrót Drukuj Siewierscy policjanci zatrzymali mężczyznę, podejrzanego o liczne oszustwa. 49–latek wpadł na gorącym uczynku usiłowania sprzedaży nie swojego samochodu. Mundurowi odzyskali już 2 auta należące do wypożyczalni, a sprawa ma charakter rozwojowy. Mężczyzna usłyszał do tej pory 6 zarzutów karnych, działając w recydywie. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Zawierciu wobec zatrzymanego sąd zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Na nocnej zmianie policjanci siewierskiej patrolówki podjechali na stację benzynową znajdującą się na terenie miasta, gdzie miał oczekiwać zgłaszający. Jak ustalili mundurowi, mężczyzna dwa dni wcześniej kupił samochód od 49-latka za kwotę 17 tysięcy złotych. Sprzedający poinformował kupującego, że nabył auto z wypożyczalni, przedstawiając umowę sprzedaży.

Po przyjeździe do domu zgłaszający miał wątpliwości co do swojego zakupu. Skontaktował się z poprzednim właścicielem i uzyskał informację, że samochód został jedynie wypożyczony na kilka dni. Gdy kupujący dowiedział się, że został oszukany, zadzwonił ponownie do mężczyzny z zapytaniem, czy nie ma jeszcze jednego samochodu na sprzedaż, gdyż pilnie potrzebuje.

49-letni mężczyzna zaoferował pojazd renault za 37 tysięcy złotych. Mężczyźni umówili się właśnie na tej stacji benzynowej, na której oczekiwali już mundurowi. Około godziny 23.00 na stację paliw wjechał oferowany samochód. Policjanci rozpoczęli kontrolę, podczas której kierujący zachowywał się bardzo nerwowo. Stróże prawa rozpytali go, skąd posiada samochód. Mężczyzna powiedział, że go kupił. Policjanci skontaktowali się z rzekomym poprzednim właścicielem, który był w szoku i poinformował ich, że samochód jedynie wypożyczył. Mundurowi znaleźli podrobioną umowę kupna samochodu. Okazało się, że oszust wypożyczał samochody, a następnie w tym samym dniu je sprzedawał. Policjanci zatrzymali mężczyznę i ustalili, że straty mogły sięgać nawet 180 tysięcy złotych. Stróże prawa odzyskali dwa samochody i podczas przeszukania znaleźli blisko 11 tysięcy złotych, które zabezpieczyli na poczet przyszłych kar i grzywien.

Na podstawie materiałów dowodowych zebranych przez policjantów, mężczyzna usłyszał łącznie 6 zarzutów, związanych z przywłaszczeniem, dokonaniem i usiłowaniem oszustwa oraz podrobieniem dokumentów. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Zawierciu sąd zastosował wobec zatrzymanego tymczasowy areszt na 3 miesiące. Popełnione przez niego przestępstwa zagrożone są karą do 8 lat więzienia. Z uwagi na wcześniejszą karalność mężczyzny za podobne czyny, teraz może on spędzić za kratkami nawet 12 lat.