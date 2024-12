Policjanci w całym kraju odwiedzają dzieci z okazji Mikołajek Data publikacji 06.12.2024 Powrót Drukuj W ramach mikołajkowej tradycji policjanci w całej Polsce odwiedzają dzieci w przedszkolach, szkołach, domach dziecka oraz szpitalach. Spotkania te mają na celu nie tylko sprawienie radości najmłodszym, ale również przypomnienie im o zasadach bezpieczeństwa w codziennym życiu.

Funkcjonariusze rozdają dzieciom słodycze, drobne upominki i odblaski, które pomogą im być widocznymi na drodze. W trakcie wizyt przypominają o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, właściwym zachowaniu podczas zimowych zabaw oraz o ostrożności w kontakcie z osobami obcymi.

Dzieci z entuzjazmem przyjmują gości w mundurach, chętnie zadając pytania o ich pracę i wspólnie pozują do zdjęć. Dla wielu najmłodszych takie spotkania to nie tylko okazja do zabawy, ale także cenne doświadczenie edukacyjne.

Akcja prowadzona w całym kraju pokazuje zaangażowanie policji w budowanie pozytywnych relacji z najmłodszymi obywatelami oraz promowanie odpowiedzialnych postaw. Policjanci podkreślają, że takie inicjatywy są dla nich równie wyjątkowe i motywujące, jak dla samych dzieci.

Informacje z województw:

KWP w Gdańsku: Policjanci dzieciom

Bezinteresowna pomoc jaką okazuje każdego roku asp. sztab. Adam Freda, funkcjonariusz Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku jest nieoceniona. Od ponad 20 lat policjant angażuje się w organizację akcji i przygotowanie niespodzianek dla dzieci przebywających w okresie świąt, na szpitalnych oddziałach. Dziś paczki, pełne tego co dzieci lubią najbardziej, trafiły do maluchów przebywających m.in. w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Odwiedziny były radosnym czasem zarówno dla dzieci jak i policjantów.

KWP w Gorzowie Wielkopolskim: Policjanci spełniają marzenia dzieci – mikołajkowa wizyta mundurowych u Kubusia

Nowosolscy policjanci wielokrotnie udowadniali, że potrafią spełniać marzenia najmłodszych. Kubuś chciał spotkać się z funkcjonariuszami, więc policjanci pojechali „we wzmocnionym” patrolu. Najcenniejszym podziękowaniem dla mundurowych był widok szczęśliwego dziecka.

KWP w Katowicach: Jak Sznupek został Świętym Mikołajem...

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, śląska Policja przygotowała dla najmłodszych wyjątkową bajkę: „Jak Sznupek został Świętym Mikołajem”. Sznupek - maskotka śląskiej Policji - to wesoły pies, którego imię pochodzi od "sznupania", czyli szukania. W tej opowieści poznacie jego pierwszą zimową przygodę - pełną radości i ważnych lekcji o bezpieczeństwie.

KWP w Kielcach: Policyjny Mikołaj obdarowywał prezentami najmłodszych

Dziś dzień 6 grudnia - tradycyjnie małe i duże dzieci oczekują prezentów. Właśnie tego dnia Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami wyrusza do najmłodszych na całym świecie, aby obdarować ich prezentami. Już po raz dziesiąty w rolę pomocników wcielili się policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, którzy odwiedzili dzieci, spędzające ten dzień na oddziałach szpitalnych.

KWP w Rzeszowie: Policjanci odwiedzili dzieci z Domu Dziecka

To był dzień pełen radości dla wszystkich podopiecznych Domu Dziecka w Skopaniu. Z okazji Mikołajek, policjanci postanowili zrobić dzieciom niespodziankę. Z własnych środków zakupili hulajnogi oraz słodycze i wybrali się z wizytą. Obdarowywanie innych wpisuje się w motto "pomagamy i chronimy". Nie zabrakło uśmiechu, spontanicznych uścisków i wspólnych zdjęć. W wizycie udział wziął Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu mł. insp. Marek Pietrykowski.

KWP we Wrocławiu: Komisarz Lew z wizytą u małych pacjentów oławskiego szpitala

Hospitalizacja wynikająca z choroby oraz towarzyszące temu złe samopoczucie dla każdego dziecka jest bardzo trudnym lub wręcz traumatycznym doświadczeniem. Z reguły pobyt w szpitalu ogranicza do minimum kontakty z najbliższymi. Z tego powodu już po raz kolejny wśród policjantów Komendy Powiatowej Policji w Oławie zrodził się pomysł, aby zrobić dzieciom niespodziankę. Mikołajki były dla tego wspaniałą okazją, dlatego policjanci odwiedzili dzieci przebywające w oławskim szpitalu, gdzie w towarzystwie maskotki - Komisarza Lwa rozdali prezenty. Pamiętajmy, że mały gest ma wielkie znaczenie.