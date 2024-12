Oszust próbował wyłudzić 160 tysięcy złotych - został zatrzymany Data publikacji 06.12.2024 Powrót Drukuj Mundurowi zatrzymali mężczyznę podejrzanego o usiłowanie oszustwa metodą „na policjanta”. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna w całym procederze odgrywał rolę "odbieraka". 30-letni mieszkaniec Warszawy usłyszał już zarzut usiłowania oszustwa w recydywie. Grozi mu teraz kara do 12 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu.

Sokólscy kryminalni przy współpracy z mundurowymi z Warszawy zatrzymali podejrzanego o usiłowanie oszustwa metodą „na policjanta”. Do zdarzenia doszło pod koniec września w gminie Suchowola. Do 57-latki zadzwoniły osoby, które podawały się kolejno za policjanta, prokuratora i dzieci pokrzywdzonej. Poinformowali, że córka kobiety miała wypadek i potrzebne są pieniądze na kaucję. Polecili 57-latce przygotować 160 tysięcy złotych i przekazać je rzekomemu adwokatowi. Kiedy mężczyzna przyszedł odebrać pieniądze, kobieta wyczuła od niego alkohol i nie przekazała oszczędności.

Pracujący nad sprawą sokólscy kryminalni ustalili tożsamość mężczyzny i miejsce jego przebywania. Okazał się nim 30-letni mieszkaniec Warszawy, który odgrywał rolę tak zwanego "odbieraka". Mężczyzna został zatrzymany w Warszawie. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutu usiłowania oszustwa w recydywie. Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Sokółce, który nadzorował pracę śledczych, wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku i aresztował go na 3 miesiące. Zgodnie z kodeksem karnym za to przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, w przypadku recydywy kara może być zwiększona o połowę.

Żeby nie stać się ofiarą oszustów, musimy działać rozważnie i nie ulegać emocjom. Należy kierować się zasadą ograniczonego zaufania do nieznanych nam osób, które dzwoniąc, podszywają się za bliskich, policjantów, lekarzy, pracowników banku czy innych instytucji. Bądźmy także podejrzliwi, gdy ktoś, zasłaniając się pośpiechem ponagla nas do szybkiego podjęcia ważnych finansowych decyzji.

W szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie działaniach telefonicznie! Nigdy też nie proszą o przekazywanie pieniędzy.

(KWP w Białymstoku / kp)