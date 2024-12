Niebezpieczne zachowanie kierowcy utrwaliła kamerka samochodowa Data publikacji 06.12.2024 Powrót Drukuj Policjanci otrzymali nagranie z rażącym wykroczeniem mercedesa. Kierowca wyprzedzał pojazd bezpośrednio przed przejściem dla pieszych wykorzystując do tego „powierzchnię wyłączoną z ruchu”. Grozi mu wysoka grzywna i punkty karne. Materiał wideo został przesłany na skrzynkę STOP AGRESJI DROGOWEJ.

Do zdarzenia doszło w połowie października w Bydgoszczy na al. Armii Krajowej (wyjazd w kierunku Osielska). Tam kierujący samochodem osobowym marki Mercedes wykonał niebezpieczny manewr i wyprzedził inny pojazd bezpośrednio przed przejściem dla pieszych wykorzystując do tego „powierzchnię wyłączoną z ruchu”. Zdarzenie zarejestrowała kamerka samochodowa innego uczestnika ruchu, który przesłał materiał na skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ”.

Za wyprzedzanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych kierującemu grozi mandat karny w wysokości 1500 zł i 15 punktów karnych. Natomiast niestosowanie się znaku P-21 „powierzchnia wyłączona z ruchu” zagrożone jest grzywną w wysokości 100 zł i 1 punkt karny. Jeżeli sprawa trafi do sądu, to kierującemu grozić będzie grzywna w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych.

Przypominamy!

Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o rozsądek i prawidłowe zachowanie na drodze! Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo jako uczestników ruchu drogowego zależy w głównej mierze od nas samych! Brak należytej ostrożności i wyobraźni może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń.

Jeśli byłeś świadkiem agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu na terenie województwa kujawsko–pomorskiego powiadom nas!

( KWP w Bydgoszczy / sc)

Film Nagranie z kamerki samochodowej Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Nagranie z kamerki samochodowej (format mp4 - rozmiar 5.39 MB)