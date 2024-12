Nieuczciwa opiekunka, która płaciła kartą swojego 76-letniego podopiecznego, została zatrzymana i usłyszała 118 zarzutów Data publikacji 06.12.2024 Powrót Drukuj Dzięki pracy policjantów z komisariatu przy ul. Platynowej zatrzymana została 50-latka z Gdańska, która pracując jako opiekunka 76-latka posługiwała się jego kartą bankomatową i wypłacała dla siebie pieniądze w bankomatach oraz płaciła za zakupy, narażając pokrzywdzonego na straty na łączną kwotę ponad 45 tysięcy złotych. Podejrzana usłyszała 118 zarzutów w tej sprawie i grozi jej do 10 lat więzienia.

Policjanci z komisariatu na ul. Platynowej odebrali zgłoszenie, że w okresie od 11 lipca do 3 października doszło do nieautoryzowanych płatności kartą bankomatową należącą do 76-latka z Gdańska. Pokrzywdzony wycenił straty na ponad 45 tysięcy złotych.

Kryminalni oraz funkcjonariusze dochodzeniowo-śledczy, pracując nad tą sprawą, zdobyli wiele informacji dotyczących zdarzenia i wszystkie szczegółowo sprawdzili oraz przeanalizowali. Policjanci ustalili tożsamość podejrzewanej o to przestępstwo i we wtorek po południu w jednym z mieszkań na Chełmie zatrzymali do tej sprawy 50-letnią kobietę. Podczas przeszukania mieszkania gdańszczanki policjanci znaleźli i zabezpieczyli markową odzież oraz torebki, które podejrzana prawdopodobnie kupiła, wykorzystując kartę pokrzywdzonego.

Policjanci ustalili, że zatrzymana przez trzy miesiące pracowała jako opiekunka pokrzywdzonego. 76-latek w tym czasie dawał kobiecie kartę bankomatową, by robiła mu podstawowe zakupy. Jak się okazało, oprócz płacenia za leki czy żywność, które przekazywała podopiecznemu, podejrzana, posługując się kartą mężczyzny, wielokrotnie kupowała sobie markową odzież, kosmetyki oraz jedzenie w restauracjach. Dodatkowo 50-latka za pomocą tej karty wypłacała pieniądze z bankomatów w kwotach od 200 do 800 złotych. Zgłaszający z tytułu tych przestępstw poniósł straty w wysokości ponad 45 tysięcy złotych. 50-latka usłyszała 118 zarzutów w tej sprawie i odpowiadać będzie za przestępstwo kradzieży z włamaniem.

Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat więzienia.