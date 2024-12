Policjant uratował wyziębionego i błąkającego się psa Data publikacji 06.12.2024 Powrót Drukuj Dbamy o bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców Opolszczyzny, ale również ich czworonożnych przyjaciół. Policjant głubczyckiej komendy, patrolując obwodnicę miasta, zauważył błąkającego się i wyziębionego psa. Mundurowy nie pozostał obojętny na los zwierzęcia i ruszył mu z pomocą. Funkcjonariusz zabrał do radiowozu przemarzniętego czworonoga, a następnie przekazał go pod opiekę pracowników z głubczyckiego przytuliska. Kilka godzin później pies został odebrany przez właścicieli i wrócił do swojego domu.

W niedzielę, 1 grudnia 2024 r., chwilę po godzinie 6.00, policjant głubczyckiej drogówki, patrolując obwodnicę miasta zauważył małego psa. Wystraszony czworonóg, który błąkał się wzdłuż ruchliwej drogi stanowił poważne zagrożenie dla ruchu drogowego. Dodatkowo zwierzę było zmęczone i przemarznięte. Mundurowy nie pozostał obojętny na los psa i ruszył mu z pomocą.

Już po chwili pies był na rękach policjanta. Na szczęście zwierzę nie posiadało żadnych obrażeń świadczących o tym, że mogło zostać potrącone przez samochód. Policjant zabrał do radiowozu przemarzniętego czworonoga. Z uwagi na brak obroży oraz informacji na temat ucieczki psa, funkcjonariusz przekazał zwierzę pod opiekę pracowników z głubczyckiego przytuliska, którzy troskliwie się nim zajęli. Kilka godzin później otrzymaliśmy informację, że cały historia zakończyła się szczęśliwie dla czworonoga. Pies został odebrany przez właścicieli i wrócił do swojego domu.

Pamiętajmy, niskie temperatury są trudne nie tylko dla ludzi. Mroźne wieczory i poranki, opady i wiatr to prawdziwe wyzwanie dla zwierząt pozostających poza domem. Pamiętajmy o tym szczególnie, gdy termometr wskazuje minusowe temperatury. Każdy z nas powinien mieć świadomość, że zwierzę nie jest rzeczą. Jest istotą żyjącą, zdolną do odczuwania cierpienia, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Niestety, nadal dochodzi do pozostawiania czworonogów w nieocieplonych i nieuszczelnionych budach, bez ciepłego posiłku lub przywiązywania ich do ogrodzeń i słupów. Pies musi mieć możliwość schronienia się przed mrozem, śniegiem czy deszczem. W okresach silnego mrozu wpuśćmy psa, choćby na noc do cieplejszego pomieszczenia (piwnica, garaż).

Pamiętajmy, że w mroźne dni nasze zwierzęta, aby utrzymać stałą temperaturę ciała, potrzebują dodatkowej porcji pożywienia. Ważne jest również, aby było to pożywienie ciepłe oraz wysokoenergetyczne. Warto pozostawić również uchylone okienko piwniczne, tak aby nasze koty mogły schronić się w cieple.