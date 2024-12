Porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Rzecznikiem Praw Pacjenta Data publikacji 06.12.2024 Powrót Drukuj 6 grudnia 2024 r. w siedzibie KGP odbyło się spotkanie Rzecznika Praw Pacjenta Pana Bartłomieja Chmielowca z Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Tomaszem Michułką. Powodem spotkania było podpisanie porozumienia w zakresie współpracy funkcjonariuszy Policji z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych oraz wymiany wiedzy w sprawach dotyczących praw pacjentów.

Organizacji wspólnych szkoleń, wymiany doświadczeń i organizacji spotkań tematycznych dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz pracowników Rzecznika Praw Obywatelskich.

- Dzięki podpisanemu porozumieniu będziemy mogli podjąć działania i podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniami z Policją. Pragniemy również usłyszeć, w czym może pomóc, jeśli chodzi o działania systemowe, a być może i administracyjne. Zdaję sobie sprawę jak trudną i odpowiedzialną pracę wykonują policjanci oraz jak trudne są interwencje z pacjentami, których dotknął kryzys psychiczny lub są w różnym stopniu pobudzeni. - mówił Pan Bartłomiej Chmielowiec.

- Jestem przekonany, że podpisane porozumienie jest kolejnym działaniem dla dobra mieszkańców naszego kraju. Pomagamy i chronimy to nie tylko hasło polskiej Policji, ale realne działania, które zwiększają bezpieczeństwo obywateli. Każdego dnia podejmujemy interwencje z uwagą, a na te najtrudniejsze patrzymy przez pryzmat drugiego człowieka. Realizujemy nasze ustawowe zadania z pełnym poszanowaniem i przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa, ale wiem, że to porozumienie przyczyni się do poświęcenia większej uwagi trudnym interwencjom. To, co pan minister powiedział, musimy również podejmować działania wobec osób z określonymi zaburzeniami. Dlatego wymiana informacji będzie realnie przyczyniała się do zapewnienia bezpieczeństwa i dla personelu medycznego i dla funkcjonariuszy Policji. - powiedział zastępca Komendanta Głównego Policji.

(KCh/ BKS KGP )

Zdj. KCh