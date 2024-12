Kobieta potrącona na przejściu – publikujemy nagranie ku przestrodze! Data publikacji 06.12.2024 Powrót Drukuj 92-latka z Izbicy przechodząc przez oznakowane przejście dla pieszych na DK-17 w Krasnymstawie została potrącona przez Toyotę. Na szczęście piesza nie doznała poważnych obrażeń. Wyjaśniamy dokładne okoliczności i przyczyny tego zdarzenia. Mundurowi podjęli decyzję o zatrzymaniu kobiecie prawa jazdy. Ku przestrodze publikujemy nagranie, zarejestrowane przez kamerę monitoringu. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych.

Do zdarzenia doszło dziś (6 grudnia) tuż przed godziną 8:00 na oznakowanym przejściu dla pieszych, na ulicy Lubelskiej w Izbicy. Jest to droga krajowa numer 17. Z przekazanych dyżurnemu informacji wynikało, że doszło tam do potrącenia kobiety.

Skierowani na miejsce mundurowi ustalili, że 57-letnia kierująca Toyotą potrąciła przechodzącą po przejściu 92-letnią kobietę. Piesza została zabrana do szpitala. Na szczęście obrażenia nie zagrażają jej życiu i zdrowiu. Kierująca toyotą była trzeźwa. Mundurowi podjęli decyzję o zatrzymaniu kobiecie prawa jazdy. Dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia wyjaśni prowadzone w tej sprawie dochodzenie.

Ku przestrodze publikujemy nagranie z potrącenia pieszego, aby uświadomić użytkownikom dróg, jak ważne jest dokładne obserwowanie jezdni, zarówno przez pieszych przekraczających jezdnię, jak i kierowców, szczególnie gdy zbliżają się do przejść dla pieszych. Chwila nieuwagi może doprowadzić do bardzo niebezpiecznej sytuacji.

( KWP w Lublinie / kp)