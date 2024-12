Mikołajki w Komendzie Głównej Policji Data publikacji 07.12.2024 Powrót Drukuj W sobotę 7 grudnia w Komendzie Głównej Policji odbyło się mikołajkowe spotkanie dla dzieci policjantów oraz pracowników Policji. Były świąteczne piosenki, gry i zabawy, a także stoiska z bożonarodzeniowymi ozdobami. Każdy mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia w magicznej scenerii. Nikt nie wyszedł z pustymi rękami, gdyż elfy Mikołaja przygotowały upominki dla każdego z gości. Nad dobrą atmosferą czuwał nadinsp. Marek Boroń - Komendant Główny Policji.

W chłodny, grudniowy dzień, w Komendzie Głównej Policji odbyło się wyjątkowe spotkanie. Dzieci funkcjonariuszy oraz pracowników Policji z niecierpliwością czekały na wizytę najbardziej oczekiwanego gościa – Mikołaja.

Sala konferencyjna, na co dzień służąca poważnym naradom, tego dnia zamieniła się w świąteczną krainę. Zabawa odbywała się w rytmie muzyki w wykonaniu zespołu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, a dzieci brały udział w konkursach i tańczyły przy choince, zachęcane do wspólnej zabawy przez elfy.

To wyjątkowe spotkanie, jak co roku, zorganizował Gabinet Komendanta Głównego Policji. Na uczestników zabawy czekała moc atrakcji, dzięki którym najmłodsi spędzili sobotnie przedpołudnie doskonale się bawiąc.

Nie zabrakło oczywiście wyczekiwanych przez dzieci z wypiekami na twarzy upominków, wręczanych przez samego Mikołaja. Zapewne był to najważniejszy punkt sobotniego spotkania. Worek z prezentami był tak ogromny, że niebieskie policyjne elfy musiały pomóc w dźwiganiu. Oprócz prezentów pamiątką na zawsze pozostaną wspólne fotografie.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej, Organizacji Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej w Komendzie Głównej Policji, Zarządu Komendy Głównej Policji Związku Zawodowego Pracowników Policji, Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Komendy Głównej Policji, Zarządu Głównego NSZZ Policjantów oraz salonowi Emultimax, bez wsparcia których to wspaniałe przedsięwzięcie nie mogło by się odbyć.

Foto: kom. Rafał Rutkowski - KSP