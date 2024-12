„Pomagamy i chronimy” - nietypowa interwencja w siedzibie ostrołęckich policjantów Data publikacji 09.12.2024 Powrót Drukuj Szybka ocena sytuacji oraz wrażliwość na ludzi - to cechy, którymi powinien się charakteryzować każdy policjant. Właśnie nimi wykazali się funkcjonariusze pełniący służbę w miniony piątek na stanowisku kierowania KMP w Ostrołęce.

Około godziny 15.00 do ostrołęckiej komendy przyszła mieszkanka Ostrołęki. Kiedy znajdowała się w pobliżu okienka dyżurnego policjanci zauważyli, że zachowuje się ona w nietypowy sposób. Mundurowi postanowili to sprawdzić. Wszystko wskazywało na to, że kobieta może potrzebować pomocy medycznej. 47-latka miała trudności z mówieniem i pisaniem. Policjanci natychmiast wezwali na miejsce karetkę pogotowia i do czasu jej przyjazdu zaopiekowali się ostrołęczanką, wezwali także na miejsce policyjnych ratowników medycznych.

W międzyczasie policjanci nawiązali kontakt z członkiem jej rodziny. Na początku członek rodziny sądził, że dzwonią do niego oszuści. Jednak dyżurny ostrołęckich policjantów podczas rozmowy szybko ustalił, że kobieta była zdrowa i nie miała problemów z mówieniem i komunikacją. Powyższe niezwykle cenne informacje policjanci przekazali przybyłym na miejsce ratownikom medycznym.

Szybka reakcja policjantów uratowała kobiecie życie, ponieważ w przypadku udaru kluczowe znaczenie ma rozpoznanie objawów i natychmiastowe rozpoczęcie leczenia.