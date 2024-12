Współpraca służb i siłowe wejście do lokalu z nielegalnym hazardem Powrót Drukuj Gorzowscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali lokal, w którym nielegalnie organizowane były gry hazardowe. Służby musiały wejść siłowo. W środku zabezpieczono łącznie 9 urządzeń. Dwie osoby usłyszały w tej sprawie zarzuty.

Policjanci wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej w czwartek wieczorem, 5 grudnia 2024 r. realizowali czynności do sprawy związanej z organizowaniem nielegalnego hazardu. Służby w ramach współpracy ustaliły, że lokal znajduje się przy ulicy Sikorskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Gdy funkcjonariusze pojawili się przed wytypowanym lokalem, nikt nie chciał otworzyć drzwi. Szybko zdecydowano więc o konieczności siłowego wejścia, na co policjanci byli przygotowani. Po chwili służby mogły wejść do środka, gdzie były dwie osoby.

W lokalu znajdowało się siedem stanowisk komputerowych do gry zdalnej oraz dwa automaty. Wszystkie zostały zabezpieczone przez Krajową Administrację Skarbową. Będący na miejscu mężczyzna odpowie za uczestnictwo w grze hazardowej prowadzonej z naruszeniem prawa i może zapłacić grzywnę. Kobieta natomiast usłyszała zarzut związany z organizowaniem i prowadzeniem gry hazardowej, za co grozi jej nie tylko grzywna, ale także do trzech lat pozbawienia wolności.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

( KWP w Gorzowie Wlkp. / sc)