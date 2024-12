Policjantka w drodze na służbę pomogła wyziębionej i zagubionej kobiecie Data publikacji 09.12.2024 Powrót Drukuj Przemarznięta, zdezorientowana, bez kurtki, a jedynie w bluzce i klapkach błąkała się po terenie Ostrołęki. Losem starszej kobiety zainteresowała się dzielnicowa Wydziału Prewencji ostrołęckiej komendy asp. Agata Leszczyńska, która jechała na służbę. Policjantka okryła seniorkę swoim płaszczem i zabrała do ciepłego auta. Kobieta została zabrana do szpitala.

Przed godziną 6.00 policjantka Wydziału Prewencji KMP w Ostrołęce asp. Agata Leszczyńska, jadąc na służbę, zauważyła w ciemności na jednej z ulic starszą kobietę w ubraniu nieadekwatnym do pory roku. Seniorka bowiem miała na sobie jedynie bluzkę i spódnicę. Na stopach zamiast obuwia miała założone klapki. Widok ten wzbudził niepokój funkcjonariuszki, która od razu przystąpiła do działania.

Natychmiast zatrzymała swój pojazd i podeszła do starszej kobiety. Jednak nie było z nią logicznego kontaktu, nie pamiętała, gdzie mieszka i jak się nazywa. Dzielnicowa zauważyła, że seniorka jest przemarznięta. Policjanta zdjęła swój płaszcz i okryła nim znalezioną kobietę.

Następnie zabrała do swojego samochodu i zawiozła na komendę, gdzie udzieliła jej niezbędnej pomocy. Do 87-latki wezwano karetkę pogotowia, która zabrała ja do szpitala na badania.

Niedługo po tym do komendy zgłosiła się córka seniorki, aby zgłosić jej zaginiecie. Policjanci powiadomili ją o miejscu przebywania jej matki.

Przypominamy, by w podobnych sytuacjach zawsze reagować i powiadamiać odpowiednie służby. Każdy gest może uratować ludzkie życie.

(KWP zs. w Radomiu / kp)